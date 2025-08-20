Israel perfila su operación para tomar la ciudad de Gaza con el despliegue de miles de reservistas

Palestinos en el centro de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH) en Netzarim buscan recibir alimentos. Foto: MSF

El Ejército de Israel se encuentra perfilando su operación para tomar la ciudad de Gaza y ha informado de que está previsto el despliegue de miles de reservistas para sacar adelante con éxito una operación que ya ha bautizado como ‘Carros de Gedeón 2’.

Cinco divisiones de las Fuerzas Armadas participarán en los planes del Ministerio de Defensa, que busca “acabar con Hamas” y eliminar al grupo armado palestino de la ciudad de Gaza, tal y como ha explicado un alto cargo del Ejército al diario ‘The Times of Israel’.

El operativo estará formado por 14 brigadas, cada una de ellas formada por fuerzas de artillería, infantería y combate. Todas ellas contarán con apoyo sobre el terreno, ha indicado esta misma fuente, que ha matizado que las brigadas desplegadas en las fronteras norte y sur de Israel también tendrán que desplazarse hasta el enclave.

El Ejército, que ha dado por iniciada la operación con una serie de “ofensivas a las afueras de la ciudad”, ha apuntado a varias operaciones en las zonas de Zeitoun y Yabalia, situada al norte de la ciudad de Gaza.

En este sentido, ha aclarado que se estima que cerca de un millón de palestinos tengan que desplazarse hacia el sur debido a esta operación, por lo que el plan incluye la “expansión de las instalaciones médicas” en estas zonas, donde se establecerán al menos dos hospitales de campaña.

“Como parte de los preparativos para mover a la población hacia el sur se han iniciado conversaciones con varias organizaciones internacionales para colaborar y establecer instalaciones médicas, y hemos recibido respuestas positivas”, ha manifestado el alto cargo, bajo condición de anonimato.

Producción de vehículos blindados

El Ministerio de Defensa israelí ha anunciado este mismo miércoles que destinará otros 1.500 millones de dólares a la producción de vehículos blindados y carros de combate.

El ministro de defensa, Israel Katz, ha informado en un comunicado de que el objetivo es “acelerar la producción” para cumplir con los objetivos militares del país de cara a los próximos cinco años.

“La decisión emana directamente del éxito en combate gracias al uso de vehículos blindados avanzados”, ha resaltado, al tiempo que ha detallado que el proyecto queda ahora en manos de la Comisión Conjunta del Parlamento para su inclusión en los Presupuestos. “El crecimiento económico y la seguridad nacional van de la mano”, ha añadido.

“No vamos a comprometer la seguridad de Israel y seguiremos invirtiendo todas nuestras fuerzas para proteger el futuro de la nación”, ha apuntado.