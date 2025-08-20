SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Israel perfila su operación para tomar la ciudad de Gaza con el despliegue de miles de reservistas

Se estima que cerca de un millón de palestinos tengan que desplazarse hacia el sur debido a esta operación.

Por 
Europa Press
Palestinos en el centro de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH) en Netzarim buscan recibir alimentos. Foto: MSF MSF

El Ejército de Israel se encuentra perfilando su operación para tomar la ciudad de Gaza y ha informado de que está previsto el despliegue de miles de reservistas para sacar adelante con éxito una operación que ya ha bautizado como ‘Carros de Gedeón 2’.

Cinco divisiones de las Fuerzas Armadas participarán en los planes del Ministerio de Defensa, que busca “acabar con Hamas” y eliminar al grupo armado palestino de la ciudad de Gaza, tal y como ha explicado un alto cargo del Ejército al diario ‘The Times of Israel’.

El operativo estará formado por 14 brigadas, cada una de ellas formada por fuerzas de artillería, infantería y combate. Todas ellas contarán con apoyo sobre el terreno, ha indicado esta misma fuente, que ha matizado que las brigadas desplegadas en las fronteras norte y sur de Israel también tendrán que desplazarse hasta el enclave.

El Ejército, que ha dado por iniciada la operación con una serie de “ofensivas a las afueras de la ciudad”, ha apuntado a varias operaciones en las zonas de Zeitoun y Yabalia, situada al norte de la ciudad de Gaza.

En este sentido, ha aclarado que se estima que cerca de un millón de palestinos tengan que desplazarse hacia el sur debido a esta operación, por lo que el plan incluye la “expansión de las instalaciones médicas” en estas zonas, donde se establecerán al menos dos hospitales de campaña.

“Como parte de los preparativos para mover a la población hacia el sur se han iniciado conversaciones con varias organizaciones internacionales para colaborar y establecer instalaciones médicas, y hemos recibido respuestas positivas”, ha manifestado el alto cargo, bajo condición de anonimato.

Producción de vehículos blindados

El Ministerio de Defensa israelí ha anunciado este mismo miércoles que destinará otros 1.500 millones de dólares a la producción de vehículos blindados y carros de combate.

El ministro de defensa, Israel Katz, ha informado en un comunicado de que el objetivo es “acelerar la producción” para cumplir con los objetivos militares del país de cara a los próximos cinco años.

“La decisión emana directamente del éxito en combate gracias al uso de vehículos blindados avanzados”, ha resaltado, al tiempo que ha detallado que el proyecto queda ahora en manos de la Comisión Conjunta del Parlamento para su inclusión en los Presupuestos. “El crecimiento económico y la seguridad nacional van de la mano”, ha añadido.

“No vamos a comprometer la seguridad de Israel y seguiremos invirtiendo todas nuestras fuerzas para proteger el futuro de la nación”, ha apuntado.

Más sobre:Guerra Medio OrienteGazaHamasIsrael

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador Iván Cepeda apunta a “presiones” de Uribe tras fallo que ordenó la libertad inmediata del exmandatario colombiano

Más de mil días bajo estado de excepción en la Macrozona Sur: informe revela que violencia se redujo en 37% y ataques a infraestructura en 47%

Detienen a venezolano implicado en intensa balacera que dejó un muerto y un herido en El Bosque

Estados Unidos advierte que usará “todos” sus recursos contra el narcotráfico de Venezuela y Caracas acusa “amenazas”

Director nacional (s) de Gendarmería entrega detalles ante comisión investigadora sobre uso irregular de licencias médicas: han cursado 1.204 sumarios

Jefes de Carabineros y de la PDI admiten “situación grave y vergonzosa” por más de 1.200 funcionarios investigados por uso irregular de licencias

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

3.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

4.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

5.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Más de mil días bajo estado de excepción en la Macrozona Sur: informe revela que violencia se redujo en 37% y ataques a infraestructura en 47%
Chile

Más de mil días bajo estado de excepción en la Macrozona Sur: informe revela que violencia se redujo en 37% y ataques a infraestructura en 47%

Detienen a venezolano implicado en intensa balacera que dejó un muerto y un herido en El Bosque

Director nacional (s) de Gendarmería entrega detalles ante comisión investigadora sobre uso irregular de licencias médicas: han cursado 1.204 sumarios

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%
Negocios

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Presidenta del Banco Central defiende el uso de la UF ante diputados

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook
Tendencias

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

La UC inaugura el Claro Arena con emotiva ceremonia: “Ya construimos tres estadios, récord que algunos miran con desazón”
El Deportivo

La UC inaugura el Claro Arena con emotiva ceremonia: “Ya construimos tres estadios, récord que algunos miran con desazón”

Triunfo heroico: Racing de Gabriel Arias elimina al Peñarol de Brayan Cortés y avanza a cuartos de la Libertadores

El Rey no para de sufrir en Colo Colo: el nuevo castigo que recibe Arturo Vidal tras los insultos al árbitro ante Everton

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell
Cultura y entretención

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Senador Iván Cepeda apunta a “presiones” de Uribe tras fallo que ordenó la libertad inmediata del exmandatario colombiano
Mundo

Senador Iván Cepeda apunta a “presiones” de Uribe tras fallo que ordenó la libertad inmediata del exmandatario colombiano

Estados Unidos advierte que usará “todos” sus recursos contra el narcotráfico de Venezuela y Caracas acusa “amenazas”

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones