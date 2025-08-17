SUSCRÍBETE
Mundo

Israel reconoce ataque contra central eléctrica de Yemen

El ejercito aludió a los "continuos ataques por parte del régimen terrorista hutí" como uno de los motivos del bombardeo a las instalaciones energéticas.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Imagen referencial. REUTERS/Amir Cohen. AMIR COHEN

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron este domingo un bombardeo que dejó fuera de servicio una central eléctrica en Sanaa, la capital de Yemen.

Si bien el ejercito israelí no especificó a que central se refería, informaron que “este bombardeo a una distancia de unos 2.000 kilómetros de Israel, en pleno corazón de Yemen”. Mientras que el medio Al Masirah -controlado por los rebeldes hutíes- reportó que se trata de la central eléctrica de Haziz, ubicada en el sur de la capital.

Israel justificó el bombardeo como una respuesta a “continuos ataques por parte del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y drones”.

De momento no de han reportado pérdidas humanas. El incendio causado por el ataque ya fue controlado y se trabaja en su reparación, según un portavoz de los rebeldes citado por Deutsche Welle.

Las hostilidades entre los hutíes -respaldados por Irán- e Israel experimentaron una escalada luego del inicio de la guerra en Gaza, Palestina. Los rebeldes han lanzado misiles balísticos hacia Israel -que son interceptados con éxito la mayoría de las veces- y Tel Aviv, a su vez, ha atacado las zonas controladas por ellos en Yemen.

