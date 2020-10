Italia frente al riesgo de la segunda ola

Hospitales desbordados y camiones militares transportando féretros a crematorios. Las imágenes de marzo en Italia, especialmente en Lombardía, hacían temer al resto del mundo sobre los alcances de un virus desconocido que amenazaba con volver a los gobiernos incapaces de controlarlo. Italia se convirtió así en el primer país occidental en sufrir los efectos de la pandemia, sin embargo, las fuertes medidas de confinamiento decretadas por el primer ministro, Giuseppe Conte, calmaron en algo la situación y en mayo el país pudo volver, gradualmente, a una relativa normalidad. Pero ahora las autoridades han vuelto a encender las alarmas, puesto que en las últimas 24 horas se reportaron 3.678 nuevos casos, cerca de mil contagios más que el martes. Se trata de la primera vez que el número de nuevos casos superó los 3.000 desde mediados de abril, según informó el Ministerio de Salud de Italia.

Así, los casos positivos promedian a la semana unos 2.500 por día. El país suma en total 333.940 casos desde que el Covid-19 llegó a Italia a fines de enero y 36.061 fallecidos.

Una pareja desciende las escaleras en la Plaza España, en Roma. Foto: AP

Mientras naciones como España y Francia atraviesan por una segunda ola con casos diarios que superan los 10 mil, Italia registra leves aumentos, pero que ya generaron que las autoridades tomaran nuevas medidas. En las últimas dos semanas, Italia ha tenido un promedio de 48,7 casos por cada 100.000 habitantes; muy lejos de España, con 305; de Francia, con 248,7 y de Reino Unido (189,9), según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

“Todavía tenemos números dentro de los límites de la gestión normal, pero debemos prepararnos para la posibilidad de que crezcan”, dijo este miércoles el comisario extraordinario para la emergencia de coronavirus en Italia, Domenico Arcuri. El funcionario detalló que en este momento hay alrededor de 300 personas en cuidados intensivos y que se han “estabilizado 7.000 plazas en cuidados intensivos y 15.000 en subintensivos, y ya lanzamos un plan de dinamismo de las redes hospitalarias que traerá otras 3.500 camas en cuidados intensivos y 4.500 en subintensivos”.

También han aumentado los testeos. Entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, fueron 715 mil los test realizados, registrando un récord de pruebas a la semana. Como ejemplo, en los períodos más duros de la pandemia, no se superaron los 400.000 hisopos semanales.

Con respecto a las hospitalizaciones y defunciones, estas “se mantienen contenidas, o en todo caso no son comparables a las que se registraron con el mismo número de infecciones en la primera fase de la pandemia”, señaló el diario La Repubblica, con un crecimiento de un 13% y 18%, respectivamente, en la última semana. Según ese medio, el crecimiento en los casos se está produciendo en una fase en la que aún no se vería el efecto de la reapertura de las escuelas, que reabrieron a mediados de septiembre y que por ahora no ha tenido un impacto alterable en las cifras.

Un hombre usa una mascarilla frente a la Fontana di Trevi en Roma, el martes 6 de octubre de 2020.

Nuevas medidas

De todas formas, el Parlamento italiano aprobó una extensión del estado de emergencia actual, que permanecerá vigente hasta el 21 de enero de 2021, casi un año desde que se decretó por primera vez el 31 de enero.

El gobierno también endureció este miércoles algunas medidas como respuesta a los recientes aumentos. Así, desde este jueves es obligatorio portar mascarilla cada vez que se esté fuera del hogar, en todo momento del día. En esa línea, también se elevaron las multas por negarse a usar mascarilla a entre 400 y 1.000 euros.

Los mayores aumentos de casos de Covid-19 se han dado especialmente en la región al suroeste de Italia, Campania, con Nápoles como epicentro, con un aumento de 51% en la última semana; en Lombardía el incremento fue del 43%.