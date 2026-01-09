Jamenei denuncia que Trump instiga las protestas con las manos manchadas “de la sangre de mil iraníes”

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha comparecido por primera vez ante la población del país desde el estallido del último episodio de protestas populares el pasado 3 de enero para señalar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como gran instigador de los disturbios que han derivado de ellas y dejado más de 30 muertos y más de 2.000 detenidos.

“Sus manos están manchadas con la sangre de más de mil iraníes”, ha proclamado Jamenei desde Teherán, en un discurso emitido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB, antes de pronosticar que al mandatario norteamericano le queda poco tiempo en el poder y su caída es inminente.

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei on Friday warned US President Donald Trump that he would be brought down, as he spoke about protests and accused foreign-backed forces of trying to destabilize Iran.https://t.co/6oZBKH4Wuh pic.twitter.com/9FK8HMwNNQ — Iran International English (@IranIntl_En) January 9, 2026

Jamenei hacía referencia así a los bombardeos estadounidenses e israelíes que sacudieron el país el pasado verano y que dejaron un millar de víctimas y enormes daños materiales en la infraestructura nuclear del país. “Un hombre que dice abiertamente que dio la orden de atacarnos, de dirigir una guerra contra nosotros, y después asegurar que apoya al pueblo iraní para que un grupo de descerebrados se lo crea y actúe conforme a sus deseos”, ha añadido.

El líder iraní ha denunciado que los ataques a edificios públicos en varias ciudades del país están protagonizados por “vándalos” con el único objetivo de “complacer a Trump”, un tipo que “se sienta lleno de arrogancia, que se dedica a juzgar el mundo entero, debería saber que los déspotas, y las arrogantes potencias del mundo, acaban siendo derrocadas exactamente en el apogeo de su orgullo”, ha indicado Jamenei sobre el presidente estadounidense.

🤡 Khamenei, whose grip on power is hanging by a thread, predicted Trump’s downfall



“As usually happens with despots and global arrogants like Pharaoh, Mohammad Reza, and others like them. When they were at the peak of their arrogance, they were overthrown. And this one will be… pic.twitter.com/txMzOsqWS3 — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026

El líder iraní ha continuado con una férrea defensa de los principios de una república islámica que “no dará ni un paso atrás frente a los vándalos y los saboteadores” ni tolerará la presencia de “mercenarios” que “trabajan para los extranjeros”. “Una vez que estás al servicio de los extranjeros, la nación te dará la espalda”, ha añadido el mandatario iraní, en su discurso, extractos del cual publica la cadena iraní Press TV en su cuenta de X.