VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Japón levanta el aviso de tsunami tras terremoto de 7,5 que dejó 30 heridos

    El terremoto, con un hipocentro situado a unos 50 kilómetros de profundidad, ha afectado principalmente a las prefecturas de Hokkaido y Aomori.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Al menos 30 personas han resultado heridas este lunes por el terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Ritcher detectado en las inmediaciones de las prefecturas japonesas de Hokkaido y Aomori, provocando un aviso por tsunami que ha sido levantado este martes por parte de la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ). Con todo, la agencia ha alertado de una probabilidad mayor de lo habitual “pero baja” de que se produzca un nuevo y fuerte sismo.

    “La probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud (...) es relativamente mayor de lo habitual. Si se produce un terremoto de gran magnitud en el futuro, existe la posibilidad de que se produzca un enorme tsunami y fuertes temblores”, reza el comunicado enviado por la AMJ, aunque también explica que “según ejemplos globales anteriores, la probabilidad es baja, alrededor de una entre cien”.

    El organismo, que ha enviado esta alerta tras levantar el aviso de tsunami por el terremoto original, ha incidido en que este incremento en las probabilidades “no garantiza que ocurra un terremoto de gran magnitud”.

    En el mismo sentido se ha expresado la primera ministra, Sanae Takaichi, quien ha subrayado que “no es seguro que realmente vaya a ocurrir”, aunque ha instado a los japoneses a que “tomen medidas de prevención de desastres basadas en el principio de que son responsables de proteger su propia vida”.

    Takaichi, que se ha dirigido a la prensa desde su oficina, ha informado asimismo de que el temblor ha dejado al menos “30 personas heridas y un incendio en una casa”. “Seguimos trabajando para comprender los daños”, ha indicado en declaraciones recogidas por la cadena NHK.

    El terremoto, con un hipocentro situado a unos 50 kilómetros de profundidad, ha afectado principalmente a las prefecturas de Hokkaido y Aomori, donde se ha llegado a sentir con intensidad 6, considerada fuerte.

    Más sobre:JapónTerremotoheridos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump amenaza con un nuevo arancel del 5% a México, a quien acusa de violar un tratado de aguas

    Decretan alerta roja en Melipeuco tras caída de rayo que provocó incendio en el Parque Nacional Conguillío

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Trump acusa a México de incumplir tratado de aguas y amenaza con imponer un arancel del 5%

    Revelan que peregrina que murió en Ruta 68 camino a Lo Vásquez se desplazaba en bicicleta

    Netanyahu y Trump fijan reunión clave para destrabar el plan de paz en Gaza en medio de tensiones con Hamas

    Lo más leído

    1.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    4.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Servicios

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    Decretan alerta roja en Melipeuco tras caída de rayo que provocó incendio en el Parque Nacional Conguillío
    Chile

    Decretan alerta roja en Melipeuco tras caída de rayo que provocó incendio en el Parque Nacional Conguillío

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Revelan que peregrina que murió en Ruta 68 camino a Lo Vásquez se desplazaba en bicicleta

    Wall Street cierra a la baja mientras el mercado espera la decisión de la Fed sobre sus tasas de interés
    Negocios

    Wall Street cierra a la baja mientras el mercado espera la decisión de la Fed sobre sus tasas de interés

    Trump anuncia paquete de US$12 mil millones para agricultores afectados por la guerra comercial con China

    Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros para competir con Netflix

    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”
    Tendencias

    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Fernando Zampedri le pone tarea a la UC para el próximo año: “Nosotros estamos para pelear los torneos”
    El Deportivo

    Fernando Zampedri le pone tarea a la UC para el próximo año: “Nosotros estamos para pelear los torneos”

    Locura en las calles penquistas: una multitud recibe a Deportes Concepción tras su épico ascenso a Primera División

    “Valoramos profundamente su trabajo”: Ñublense comunica la salida de Ronald Fuentes

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole
    Cultura y entretención

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile

    Dónde ver las nominadas a Mejor Película en los Globos de Oro 2025

    Trump amenaza con un nuevo arancel del 5% a México, a quien acusa de violar un tratado de aguas
    Mundo

    Trump amenaza con un nuevo arancel del 5% a México, a quien acusa de violar un tratado de aguas

    Trump acusa a México de incumplir tratado de aguas y amenaza con imponer un arancel del 5%

    Netanyahu y Trump fijan reunión clave para destrabar el plan de paz en Gaza en medio de tensiones con Hamas

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile