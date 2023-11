Javier Milei agradece a Xi Jinping tras recibir carta de felicitaciones por triunfo en elecciones

El Presidente electo de Argentina, Javier Milei, agradeció este miércoles una carta enviada por su par de China, Xi Jinping, donde le envía sus felicitaciones por el triunfo obtenido el domingo en el balotaje ante el ministro de Economía, Sergio Massa.

Durante este miércoles, la futura canciller de Milei, Diana Mondino, se reunió con el embajador de China en Argentina, Wang Wei, quien le entregó la misiva de Xi.

A través de X (antes Twitter), Milei compartió la carta recibida y manifestó que “agradezco al Presidente Xi Jinping las felicitaciones y los buenos deseos que me ha hecho llegar a través de su carta. Le envío mis más sinceros deseos de bienestar para el pueblo de China”.

Según la publicación, desde el gobierno chino le expresaron “sinceras felicitaciones y mejores votos” al libertario luego de su triunfo electoral del pasado domingo.

“China y Argentina son grandes países en desarrollo e importantes mercados emergentes. Ambos países siempre se atienen al respeto mutuo, trato de pie de igualdad, beneficio mutuo y ganancia compartida y se brinda mutuamente firme apoyo en los temas tocantes a respectivos intereses vitales”, dice la misiva.

Añaden que “las cooperaciones prácticas de las diversas áreas traen beneficios tangibles para ambos pueblos. La profunda amistad y el fomento constante de los lazos sino - argentinos, se han convertido en consenso general de los diversos sectores de ambas sociedades”.

Así, la misiva firmada por el máximo líder del Partido Comunista Chino, asegura que “estoy dispuesto a trabajar junto con usted para continuar la amistad entre ambos países, promover el desarrollo y la revitalización de los dos países con cooperación de ganancia compartida e impulsar el estable desarrollo de las relaciones sino-argentinas en beneficio de ambos pueblos”.

Los dichos de campaña

Durante su campaña, Milei aseguró que “no solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista”. En sus declaraciones defendió su postura, asegurando que “yo soy un defensor de la libertad, de la paz, y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí. (Vladimir) Putin no entra ahí”. En la misma senda incluyó a Brasil, gobernado actualmente por Luiz Inacio Lula da Silva. Las declaraciones del economista motivaron la respuesta desde la Cancillería china, donde aseguraron este martes que “sería un grave error” romper las relaciones diplomáticas que se mantienen desde hace 50 años.

La relación comercial entre China y Argentina es relevante para la economía transandina, ya que, según sus cifras, el país asiático es el segundo socio comercial de Argentina y el primer mercado de exportación de sus productos agrícolas. De acuerdo a cifras del 2022, las exportaciones a China superaron los US$ 8 mil millones y las importaciones los US$ 17 mil millones.

Además, el régimen asiático se ha convertido en un importante prestamista para Buenos Aires, gracias a créditos en yuanes para pagar el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así las cosas, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning aseguró este miércoles que las declaraciones que apuntan a romper relaciones diplomáticas las entiende de manera “diferente”.

“Mondino dijo en la entrevista que algunos en el mundo malinterpretan la política exterior del presidente electo Milei”, afirmó Mao, y agregó “que ningún país puede salir de las relaciones diplomáticas y aún así ser capaz de participar en la cooperación económica y comercial; y que sería un grave error de política exterior para Argentina cortar los lazos con países importantes como China o Brasil. China es un importante socio comercial de Argentina. Según Mondino, el recién elegido gobierno argentino valora sus relaciones con China, especialmente los lazos comerciales entre ambos países”.