    La Asamblea General de la ONU exige el regreso de niños ucranianos trasladados a la fuerza a Rusia

    El organismo instó a Rusia a “garantizar el regreso inmediato, seguro e incondicional de los niños que han sido deportados o trasladados a la fuerza”.

    Por 
    Europa Press
    Personas reparan un edificio residencial dañado tras los ataques nocturnos con drones y misiles balísticos rusos en Kiev, Ucrania, el 14 de noviembre de 2025. Foto: Archivo Li Dongxu

    La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución que exige el regreso de todos los niños ucranianos que han sido trasladados a la fuerza a territorio ruso en el marco de la invasión de Ucrania, desatada hace ya casi cuatro años.

    Con 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones, el organismo ha dado luz verde a este documento, que insta a Rusia a “garantizar el regreso inmediato, seguro e incondicional de los niños que han sido deportados o trasladados a la fuerza” hasta territorio ruso.

    Este documento insta a poner fin, “sin demora, a cualquier práctica de traslado forzoso, deportación, separación de sus familias y tutores legales, cambio de estatus personal y adoctrinamiento de niños ucranianos”, tal y como ha señalado la ONU en un comunicado.

    “Imagina que eres un joven de 16 años en un día normal (...) cuando, de repente, unos soldados armados con ametralladoras y con pasamontañas para ocultar sus rostros irrumpen en tu casa. Te obligan a subir a su vehículo y te llevan a un destino desconocido, y te encuentras atrapado durante meses en una pesadilla, con un nombre diferente”, ha expresado la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock.

    Así, ha destacado que el Derecho Internacional es muy claro en el artículo 49 de la Convención de Ginebra, que prohíbe el traslado forzoso o la deportación de niños de territorios ocupados.

