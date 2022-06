La OMS confirma 780 casos de viruela del mono en 27 países no endémicos

Hace 5 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

Foto: Brian W.J. Mahy/Reuters

Los países no endémicos con más casos son Reino Unido con 207, seguido de España (156) y Portugal (138), según la organización. Hasta ahora, no hay muertes asociadas dentro del actual brote de viruela del mono en países no endémicos, sin embargo, se siguen informando de casos y muertes en países donde sí lo es.