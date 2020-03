La sicología detrás de las pandemias

“Me gusta ser proactivo. Me gusta anticipar los problemas antes de que sucedan. Estemos preparados, la próxima pandemia se acerca”. En una columna publicada este mes en el diario británico The Independent, el psicólogo clínico australiano y académico de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Steven Taylor, explica así las razones que lo llevaron a publicar en diciembre pasado el libro The psychology of pandemics (La sicología de las pandemias). Lo que nunca imaginó, sin embargo, es que esa epidemia mundial arribaría tan pronto y que coincidiría con el lanzamiento de su obra. El coronavirus ya encendía por entonces las alarmas en la provincia china de Hubei.

Pero la publicación del libro no estuvo exenta de dificultades. Después de trabajar durante casi dos años en el texto, Taylor presentó su propuesta a su editor a principios de 2019, unos 10 meses antes del brote de coronavirus. “Rechazó mi propuesta y me dijo que ‘nadie leería el libro’", relata en su columna. Así, presentó su trabajo a otro editor, quien terminó publicándolo unas semanas antes del estallido del Covid-19, cuenta a La Tercera:

“Esperaba que ocurriera una pandemia, aunque no esperaba que fuera tan pronto después de la publicación del libro. Los virólogos habían estado prediciendo que surgiría en los próximos años. Las pandemias han aparecido a una tasa de varias veces por siglo, pero la tasa puede estar aumentando porque las personas son altamente móviles, por ejemplo, por los viajes aéreos”. Steven Taylor

Durante sus 30 años de carrera, los intereses clínicos y de investigación de Taylor se han centrado en los trastornos de ansiedad y los problemas relacionados. Esto incluye la ansiedad por la salud, que anteriormente se llamaba hipocondría. “En medio de mi trabajo clínico e investigación sobre la hipocondría, seguía encontrándome con informes de periódicos que declaraban que se avecinaba la próxima pandemia. Eso me preocupó. ¿Cómo reaccionarían mis pacientes ante tal calamidad? Entonces, comencé a investigar sobre pandemias pasadas, tratando de comprender cómo reaccionaron las personas y cómo enfrentaron la amenaza de infección”, ha dicho.

En pandemias anteriores, sostiene Taylor, hubo racismo, compras de pánico, avalancha de hipocondríacos en los hospitales, y gente angustiada por el autoaislamiento y otras formas de distanciamiento social. Un escenario que de alguna forma se ha reproducido durante la actual crisis por el coronavirus. “En mi capítulo final del libro, en la sección titulada ‘Un retrato de la próxima pandemia’, pude predecir una imagen bastante precisa de lo que sucedería con el Covid-19”, afirma el académico de la Universidad de British Columbia.

En ese sentido, Taylor dice a este medio que “ya hemos visto varias reacciones negativas a la pandemia del Covid-19”. Así, detalla que se ha producido “un aumento del racismo y la xenofobia entre las personas que tienen miedo a la infección; un incremento de la ansiedad, especialmente entre personas con una tendencia preexistente a preocuparse; una avalancha de ‘hipocondríacos’ en los hospitales, es decir, personas que tienen enfermedades leves (por ejemplo, un resfriado) y se preocupan de que puedan estar infectadas con Covid-19, además de estrés y aburrimiento debido al autoaislamiento y otras formas de distanciamiento social”.

Asimismo, Taylor destaca que las dificultades económicas debido a la pérdida de salarios o empleos por el distanciamiento social constituyen “una fuente adicional de angustia para muchas personas”. Y advierte: “Algunas personas (probablemente una minoría) desarrollarán problemas psicológicos a largo plazo como resultado del Covid-19, como el trastorno de estrés postraumático”. “Esto sucedió durante el Sars”, recuerda.

Sin embargo, Taylor reconoce que se equivocó en un par de cosas. “Supuse que la próxima pandemia sería por un virus de la influenza en lugar de un coronavirus. ¿Y quién habría predicho la compra de pánico de papel higiénico? Eso solo era explicable en retrospectiva”, concluye.