La UE congela los pagos de ayuda a los palestinos tras el ataque de Hamas a Israel

La Comisión Europea dijo el lunes que estaba revisando toda su cartera de ayuda al desarrollo para los palestinos, por valor de 691 millones de euros (728,66 millones de dólares), y suspendiendo inmediatamente todos los pagos.

“La escalada de terror y brutalidad contra Israel y su pueblo es un punto de inflexión”, aseguró el comisario de Vecindad y Ampliación de la UE, Oliver Varhelyi en la red social X. El comisario húngaro ha señalado que todos los pagos serán suspendidos inmediatamente y todos los proyectos de cooperación serán revisados. Todas las propuestas presupuestarias, incluidas las de 2023 se pospondrán.

“Es necesario abordar ahora las bases de la paz, la tolerancia y la coexistencia”, agregó Varhelyi en su hilo. “La incitación al odio, la violencia y la glorificación del terror han envenenado las mentes de demasiada gente”, ha añadido. “Necesitamos acción y la necesitamos ahora”.

Militantes de Hamás mataron a al menos 700 israelíes y secuestraron a decenas en la incursión más mortífera desde la guerra del Yom Kippur, hace 50 años, lo que llevó a Israel a tomar represalias con el bombardeo más intenso de su historia sobre Gaza, matando a más de 400 personas.

Austria dijo el lunes que suspendería su ayuda a los palestinos en respuesta al mortal ataque del grupo islamista Hamás contra Israel, mientras que Alemania pareció hacer lo mismo, diciendo que actualmente no se estaban realizando pagos de ayuda.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg, dijo que el país estaba suspendiendo la ayuda por un total de alrededor de 19 millones de euros (20 millones de dólares) para un puñado de proyectos.

Los conservadores que gobiernan Austria han adoptado una de las posturas más proisraelíes en la Unión Europea en los últimos años, indicó el diario Hareetz. La bandera israelí ha sido izada sobre la oficina del Canciller y el Ministerio de Asuntos Exteriores tras el ataque el sábado.

Los palestinos se reúnen cerca de escombros y un vehículo destruido después de los ataques israelíes, en el sur de la Franja de Gaza el 9 de octubre de 2023. Foto: Reuters

“El alcance del terror es tan horrible... que no podemos volver a la normalidad. Por lo tanto, congelaremos todos los pagos de la cooperación austriaca para el desarrollo por el momento”, dijo Schallenberg a la radio ORF en comentarios confirmados por una portavoz. , añadiendo la estimación de fondos y proyectos afectados.

El domingo, Alemania debatió si debería suspender la ayuda a los palestinos tras el ataque de Hamas, y la ministra de Desarrollo, Svenja Schulze, del gobernante Partido Socialdemócrata, dijo que el gobierno siempre había tenido cuidado de comprobar que el dinero sólo se utilizaba con fines pacíficos.

El lunes, dijo que no se estaban realizando pagos actualmente, pero cuando los periodistas le preguntaron si eso significaba que Alemania estaba congelando la ayuda, dijo: “En este momento no usaría la palabra congelación, ya que estamos en medio de una guerra. “La formulación no se corresponde con la situación sobre el terreno.”

“Estamos en contacto con nuestros socios allí y revisando todo nuevamente”, dijo en una conferencia de prensa.