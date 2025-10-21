Liberan en Ecuador a un sobreviviente de los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe

La Fiscalía de Ecuador ha informado de que uno de los sobrevivientes del ataque perpetrado la semana pasada por el Ejército de Estados Unidos contra un supuesto narcosubmarino en el mar Caribe ha sido puesto en libertad después de que las autoridades estadounidenses lo deportaran.

Los fiscales, que han confirmado su liberación, han matizado que no existen indicios sobre la comisión de delitos en territorio ecuatoriano, por lo que no había indicios suficientes que permitieran mantenerlo bajo custodia, según informaciones del diario ‘El Comercio’. Además, no contaba con casos pendientes ni abiertos en su contra.

Durante el fin de semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que entregaría a Ecuador y Colombia los dos sobrevivientes del ataque del pasado jueves contra la embarcación, la cual asegura que transportaba grandes cantidades de narcóticos.

Además, afirmó que era un “gran honor” destruir un submarino con “cuatro conocidos narcoterroristas a bordo”, dos de los cuales fallecieron.

“Al menos 25.000 estadounidenses habrían muerto si hubiera permitido que este submarino llegara a la costa. Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y juzgados”, aseguró.

Las fuerzas de Estados Unidos han destruido desde septiembre varias embarcaciones que supuestamente transportaban droga a través del mar Caribe, en aguas internacionales, pero hasta el ataque del jueves no se habían registrado supervivientes.