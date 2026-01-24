Lo que se sabe hasta el momento de la muerte de un hombre en Minnesota por parte de ICE

Lo que se sabe hasta el momento sobre el homicidio de un hombre en Minnesota por parte de ICE

Durante las primeras horas de la jornada sabatina continuaron las manifestaciones la zona por la muerte de Renee Good, en una acción por parte de los agentes de inmigración federal, también conocidos como ICE, el pasado 7 de enero.

En este contexto, pasado las 10 de la mañana la policía de Minneapolis recibió una alerta sobre un hombre herido por parte de los agentes federales. Sin embargo, minutos después, la persona fue declarada como fallecida en el lugar.

Tras conocerse el caso, el gobernador de Minnesota, Tim Walz dijo a través de la red social X que “acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante ”.

Quién es Alex Pretti, el hombre fallecido

En primera instancia se hablaba de un hombre de 51 años, que fue más tarde aclarado por la policía de Minneapolis quienes aseguraron que se trataba de un hombre de 37 años, residente de Minneapolis.

Más tarde la familia de la víctima lo identificó con Associated Press como Alex Pretti, un enfermero que trabajaba en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Mediante los distintos videos que se han compartido en redes sociales durante las últimas horas, muchos han cuestionado que en los registros se vea a Pretti portando un arma como han señalado las autoridades del gobierno de Trump.

Tensión entre el gobierno local y la Casa Blanca

El jefe de la policía, Brian O’Hara pidió a los manifestantes que mantuvieran la calma que “no destruyan nuestra ciudad”.

Mientras tanto, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey hizo un llamado al presidente Donald Trump para que retire a las fuerzas federales de la zona.

“Este es el momento de actuar como un líder, ponga a Minneapolis y a América primero. Logremos la paz”.

El presidente Trump más tarde compartió una fotografía de la supuesta arma que portaba la persona fallecida en su red social Truth Social y acompañó esta imagen con un texto que decía “esta es el arma del pistolero, cargada —¡con dos cargadores adicionales llenos!— y lista para usarse. ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los oficiales de ICE?“.

Más abajo en la misma publicación señaló que “ el alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante”. Y mencionó que en cambio deberían buscar “los miles de millones de dólares que se les han robado al pueblo de Minnesota y a los Estados Unidos de América”.

El vicepresidente J.D. Vance además reposteó esta publicación y también mencionó que ICE ha intentado cooperar con las fuerzas de Minnesota para que las situaciones “no se salgan de las manos”, pero que las autoridades de la zona hasta el momento han rechazado responder a estas peticiones.

Lo informado por los agentes de seguridad

Greg Bovino, comandante de la patrulla fronteriza en una conferencia de prensa dijo que la situación estaba bajo investigación, y recalcaron que el hombre portaba un arma de 9 mm, que se resistió a la acción de ICE y luego de ser abatido fue atendido por asistencia médica en el lugar, donde más tarde fue declarado muerto.

Bovino además mencionó que el hombre no portaba documentos de identidad.

También dijo que los hechos ocurrieron en un contexto en que las fuerzas federales intentaban capturar a un inmigrante ilegal con varios antecedentes penales.

Antes las críticas por la acción de los agentes, dijo que el oficial que disparó es un veterano de la patrulla fronteriza y señaló que “cuenta con ocho años de experiencia y mucha preparación”. Bovino además recordó que según la ley, cualquiera que ataque a los agentes federales será arrestado.

Gobernador clama por normalidad

El gobernador de Minnesota, más tarde, también habló en una conferencia de prensa. En que dijo que ha visto los distintos videos que muestran diferentes ángulos sobre el suceso.

“Queremos que la calma, paz y la normalidad vuelvan a nuestras vidas. Ellos quieren caos”, dijo Walz.

Felicitó a los ciudadanos de Minnesota por apoyarse mutuamente y anticipó una futura persecución por parte del estado para agentes y oficiales de ICE responsables de este hecho, para la que están reuniendo evidencia.

Sobre las evidencias compartidas por ICE y la administración de Trump expresó que “antes de que se realice cualquier investigación, tienes a las personas más poderosas del gobierno federal inventando historias y publicando fotografías, y personas no relacionadas de las que no sabemos nada, y una foto de un arma de fuego para tratar de crear una narrativa”.

Walz dijo que no tiene confianza que la investigación se lleve a cabo por los federales. “El Estado debe manejarlo, punto”.

Las autoridades además informaron que ha sido difícil obtener evidencia por el acceso de muchas personas a la escena del hecho.