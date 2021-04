López Obrador retrocede y asegura que se vacunará contra el Covid-19 en las próximas “dos a tres semanas”

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en una conferencia de prensa que sí recibirá la vacuna contra el coronavirus, pese a haber dicho que no sería inoculado por consejo de su médico.

El Presidente de México había descartado recibir la primera dosis de la vacuna contra al coronavirus ayer argumentando que su médico le aseguró que tiene “suficientes anticuerpos y no es indispensable”. Sin embargo, hoy anunció que lo hará en las próximos “15 a 20 días”.

“Volví a preguntarle a los médicos y también para disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron Covid-19 como yo no esperen tanto y dar ese ejemplo de que se protejan”, indicó.

El Mandatario mexicano tuvo coronavirus en enero de este año y fue dado de alta sin mayores síntomas semanas después de que se diera a conocer su diagnostico.

AMLO había adelantado la semana pasada que sería inoculado y que el proceso sería frente a las cámaras -como lo han hecho varios jefes de Estado de la región y del mundo- pero decidió postergar su vacunación y finalmente anunció que tampoco sería pronto.

“Les decía que dos médicos me habían dicho que sí y el médico que me atendió me dijo no, porque tengo suficientes anticuerpos, y no hace falta, o sea, puede esperar. Incluso, me planteó dos meses, que eso sí lo considero mucho y debe de revisarse el tiempo, pero que no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie”, señaló López Obrador en la conferencia de prensa matutina.

AMLO se ha mostrado contrario a varias medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el uso de mascarillas y la distancia social de 1,5 metros. El Mandatario se ha negado a usar tapabocas en público e incluso ha abrazado y saludado de la mano a algunos seguidores durante actividades al aire libre.

México es uno de los países del mundo más golpeados por la pandemia del coronavirus con casi 321 mil fallecidos producto del Covid-19. Una cifra que fue dada a conocer durante el fin de semana, luego de que el ministerio de Salud azteca reconociera que los números presentados eran un 60% más alto de los 201 mil decesos que los organismos oficiales habían informado.