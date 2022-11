Los próximos dos años de Biden: cambios en marcha

El historial de Joe Biden está en la boleta electoral incluso si su nombre no lo está. Y no importa lo que traigan las elecciones de medio período del martes, su presidencia está preparada para cambios profundos.

En público, Biden profesó optimismo hasta el final y les dijo a los funcionarios del partido estatal demócrata en la víspera de las elecciones que “vamos a sorprender a la gente”. Sin embargo, en privado, los asistentes de la Casa Blanca han estado elaborando contingencias en caso de que los republicanos tomen el control de una o ambas cámaras del Congreso, un escenario que Biden dijo que le haría la vida “más difícil”.

Independientemente del resultado, los votos ayudarán a remodelar el equilibrio del mandato de Biden después de dos primeros años ambiciosos y reordenarán sus prioridades en la Casa Blanca.

El presidente, que estaba haciendo llamados para promover el voto a los medios de radio dirigidos a la comunidad negra, planeaba pasar la noche de las elecciones en la Casa Blanca viendo los resultados con sus asesores. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Biden se dirigirá a la nación el miércoles sobre los resultados, que seguramente estarán incompletos en ese momento.

La semana pasada, el presidente hizo un llamado a los estadounidenses para que sean “pacientes” mientras se cuentan los votos y para que eviten involucrarse en teorías de conspiración, un mensaje que probablemente repetirá el miércoles sobre los resultados pendientes.

El Presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden saludan a las personas cuando llegan a un evento de campaña para el candidato demócrata a gobernador de Maryland, Wes Moore, en la Universidad Estatal de Bowie. Foto: AP

Biden, en sus primeros dos años, impulsó proyectos de ley amplios para abordar la pandemia de coronavirus, reconstruir la infraestructura de la nación, abordar el cambio climático e impulsar la competitividad de la nación sobre China, todo con la mayoría más escasa en el Congreso. Ahora, dicen sus asesores y aliados, su enfoque se centrará en preservar esos logros, implementar las leyes masivas, tal vez bajo una intensa supervisión del Partido Republicano, mantener un gobierno efectivo en un entorno aún más cargado y apuntalar la posición de su partido antes de la próxima elección presidencial.

En caso de que los republicanos ganen el control del Congreso, los aliados de Biden se están preparando para luchar para mantener el gobierno financiado y cumplir con sus obligaciones financieras, manteniendo el apoyo a Ucrania y protegiendo sus logros legislativos característicos de los esfuerzos de derogación. Las victorias republicanas también podrían marcar el comienzo de una gran cantidad de candidatos republicanos a quienes Biden ha calificado como amenazas para la democracia por negarse a reconocer los resultados de la carrera presidencial de 2020, lo que limita las posibles vías de cooperación y expone nuevos desafíos antes de 2024.

La administración Biden se ha estado preparando durante meses para una avalancha esperada de investigaciones republicanas en caso de que los republicanos asuman el control de una o ambas cámaras, ideando estrategias legales y mediáticas para abordar las investigaciones de todo, desde la caótica retirada militar estadounidense de Afganistán hasta los tratos comerciales del hijo presidencial Hunter Biden.

Si los republicanos toman el poder, dijo el historiador de la Universidad de Princeton Julian Zelizer, la historia muestra que sería “muy efectivo” para Biden “centrarse en su extremismo y volver su nuevo poder contra ellos”.

Los asistentes y aliados de la Casa Blanca han estado monitoreando de cerca los clamores sobre el derecho a investigar o incluso acusar a Biden. Si bien se han comprometido a cooperar en lo que ven como una supervisión legítima, están ansiosos por cobrar un precio político a los republicanos en caso de que se excedan, presentando al Partido Republicano como centrado en las investigaciones en lugar de los problemas más importantes para la vida de los estadounidenses.

Joe Biden posa para fotos con el candidato demócrata a gobernador de Maryland, Wes Moore, durante un mitin de campaña en la Universidad Estatal de Bowie. Foto: AP

El cambio potencial se produce cuando Biden, de 79 años, ha repetido su intención de postularse para la reelección. Tendrá que tomar una decisión final pronto, tal vez preparando una revancha contra el expresidente Donald Trump, quien se burló de su propio anuncio esperado para el 15 de noviembre.

Un mal resultado de mitad de mandato no impide la reelección de un presidente; históricamente, los titulares en el cargo son fuertemente favorecidos para ganar otro mandato. Pero Zelizer dijo que incluso los presidentes que logran desafiar la historia y evitar grandes pérdidas o mantener sus mayorías se ven obligados a cambiar de rumbo por el resto de sus mandatos.

“Lo que hacen los presidentes efectivos es hacer que defender lo que ya han hecho sea una prioridad”, dijo. “Y luego, cuando llega el momento de las elecciones, su historial, incluso si no ha crecido desde las elecciones de medio período, se ve bien. Lo que no quieres es que se desmantele, no poder implementarlo, y luego tu oponente en 2024 dirá: ‘Mira, lo que hizo fue terriblemente ineficaz y no funcionó’”.

En una admisión tácita de sus ambiciones limitadas, el mensaje de mitad de mandato de Biden a los votantes se ha centrado en gran medida en promover sus logros y advertir sobre las consecuencias de una toma de posesión del Partido Republicano. Los elementos más grandes de su agenda para 2020 que cayeron en la sala de corte durante sus dos años de legislatura -como la expansión del cuidado infantil temprano gratuito y dos años de colegio comunitario- apenas se han tenido en cuenta en sus discursos.

Las pistas que ha dado sobre lo que espera aprobar en los próximos dos años han estado condicionadas por la escasa posibilidad de que los demócratas amplíen sus escasas mayorías en el Congreso: aprobar una prohibición de armas de asalto, una reforma electoral y una ley que codifique el derecho al aborto en todo el país.

Presionado el lunes sobre por qué Biden no había hecho más para delinear lo que espera lograr en los próximos dos años, Jean-Pierre dijo: “¿Por qué no simplemente decirle al país lo que hemos hecho? ¿Por qué no simplemente exponer eso? Lo que tenemos”.

Los asesores del presidente han enfatizado los obstáculos que enfrentan los demócratas este año, ya que la inflación se combina con tendencias históricas que son desfavorables para el partido que controla la Casa Blanca. Sostienen que la agenda de Biden sigue siendo popular entre los votantes y ha sido aceptada, no rechazada, por los candidatos de su partido, a diferencia de 2010, cuando los demócratas huyeron de la impopularidad de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, la ley de salud de la era de Obama, y perdieron 63 escaños de la Cámara y seis del Senado.

El Presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden llegan al jardín sur de la Casa Blanca después de asistir a un acto de campaña del candidato a gobernador de Maryland, Wes Moore. Foto: AP

Los republicanos bajo Trump perdieron 40 escaños en la Cámara, pero ganaron dos escaños en el Senado en 2018, y los demócratas bajo Bill Clinton perdieron 52 escaños en la Cámara y ocho en el Senado en 1994.

Los aliados de Biden han comenzado a considerar áreas de posible cooperación bipartidista que también podrían generar dividendos en 2024 si los republicanos las bloquean, como la atención de los veteranos y la reducción de los costos de insulina para todos los estadounidenses. El proyecto de ley climático y de atención médica de agosto de los demócratas limitó el costo del medicamento a US$ 35 por mes para las personas mayores.

Cedric Richmond, excongresista de Louisiana y exasesor de Biden que ahora es uno de los principales asesores del Comité Nacional Demócrata, dijo que Biden se centrará en áreas de cooperación bipartidista en la segunda mitad de su primer mandato.

“Independientemente de quién esté dentro, él trabajará para tratar de lograr sus objetivos”, dijo Richmond. Señaló la capacidad de Biden para impulsar el proyecto de ley de infraestructura y una ley para mejorar la atención médica de los veteranos como áreas “donde trajo a los republicanos, por lo que continuará haciendo lo que está haciendo, que es esforzarse para obtener logros”.