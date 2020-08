Los siete ministros de Jair Bolsonaro que han dado positivo en pruebas de coronavirus

Este lunes las autoridades de Brasil informaron que el ministro de Casa Civil, Walter Souza Braga Netto, dio positivo en un examen de coronavirus, por lo que, se ausentará de las reuniones de trabajo y otras actividades de su cartera.

Netto (63 años) se convirtió en el séptimo secretario de Estado brasileño contagiado y se suma a los casi 2,73 millones de casos confirmados de Covid-19 que se registran en el gigante sudamericano.

En la lista, el Presidente Jair Bolsonaro y su esposa, Michelle, tampoco se salvaron de la pandemia y ambos fueron confirmados como contagiados. El mandatario, fue dado de alta la semana pasada mientras que la Primera Dama dio positivo el viernes pasado.

A continuación un listado de quiénes son los miembros del gabinete de Bolsonaro contagiados:

Augusto Heleno, jefe de Seguridad Nacional:

Heleno (72) confirmó el pasado 18 de marzo, a través de redes sociales que había dado positivo en el test de coronavirus.

El uniformado, quien se encuentra en grupo de riesgo, anunció la noticia en su cuenta de Twitter: “Les informo que el resultado de mi segundo examen, realizado en el HFA, fue positivo. Espero la contra-prueba de FioCruz. No tengo fiebre y no tengo ninguno de los síntomas relacionados con Covid-19. Estoy aislado, en casa, y no atenderé ninguna llamada”.

Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energía:

Esa misma jornada, Bolsonaro indicó durante un acto público que un segundo ministro estaba contagiado: Bento Albuquerque.

En aquella oportunidad, el jefe de Estado llegó a la conferencia de prensa usando mascarilla.

Ambos secretarios de Estado fueron parte de la delegación que acompañó al mandatario brasileño durante su viaje a Florida donde se reunió con su par estadounidense, Donald Trump.

Milton Ribeiro, titular de Educación:

El cuarto ministro de Educación del mandato de Bolsonaro, se contagio de Covid-19 cuando llevaba menos de una semana en el cargo.

El diagnostico fue confirmado el 20 de julio -casi dos semanas después de que el Presidente brasileño dijera que se tenía coronavirus - junto al de otro secretario de Estado: Onyx Lorenzoni.

Ribeiro, es un pastor evangélico cuya designación llamo la atención de la prensa internacional y fue calificada como un guiñó a esa ala religiosa.

Onyx Lorenzoni, ministro de la Presidencia:

Lorenzoni, es al igual que Bolsonaro, un defensor de la cloroquina como medicamento para tratar el coronavirus, por ello, cuando se confirmó su diagnostico informó que estaba, “siguiendo el protocolo de azitromicina, ivermectina y cloroquina”.

Ninguno de dichos componentes ha sido confirmando como efectivo para tratar el Covid-19.

Marcos Pontes, ministro de Tecnología e Innovación:

Foto: AFP

El mismo día que la presidencia de Brasil informó que la Primera Dama, Michelle Bolsonaro, había dado positivo en un test de coronavirus. Se reportó que Marcos Pontes también estaba contagiado.

El teniente coronel de la Fuerza Aérea, escribió en mensaje sobre su diagnostico en Twitter: “Estoy bien, solo con un poco síntomas de gripe y dolor de cabeza. Ahora en aislamiento. Todo estará bien. Sigo cumpliendo mi agenda de forma remota y, obedeciendo el período de distancia social al máximo”.

Wagner Rosário, jefe la Controlaría General de la Unión (CGU):

El 30 de julio el organismo dirigido por Rosário confirmó que el titular de la cartera estaba contagiado con coronavirus.

A través de una declaración publica se informó que el secretario de Estado, “permanecerá aislado hasta nuevo test y alta médica, manteniendo sus actividades de forma remota”.