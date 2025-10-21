Macron ve “legítimo” debatir la ejecución provisional de penas tras la entrada en prisión de Sarkozy

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha considerado como un “debate legítimo en democracia” las diferencias de opinión en torno a las ejecuciones provisionales de penas, a raíz de las críticas suscitadas por casos como la entrada en prisión del exmandatario Nicolas Sarkozy o la inhabilitación de la política ultraderechista Marine Le Pen.

“Todo el mundo desea que haya vías de recurso, pero es un debate que debe hacerse con calma e independientemente de casos específicos”, ha afirmado Macron este martes, durante una comparecencia ante los medios en Eslovenia en la que ha apelado a la “serenidad”.

Macron, que recibió el pasado viernes en el Elíseo a Sarkozy, ha dicho ahora que no le corresponde “comentar o criticar” las decisiones judiciales, ya que el jefe de Estado es a su vez “garante del buen funcionamiento de las instituciones”, más allá de que ve “normal” que pueda “suscitar comentarios” que un antiguo presidente entre en prisión.

“Hay que distinguir la emoción (...) y el buen funcionamiento de la justicia”, ha señalado el actual mandatario, que el día anterior justificó su reunión con Sarkozy apelando al aspecto “humano” del caso.

Sarkozy, sin embargo, ha entrado este martes en la cárcel entre alegatos en favor de su inocencia y contra el “escándalo judicial” del que ha dicho ser víctima. Está condenado a cinco años de cárcel por asociación ilícita en relación a los fondos recibidos por su campaña en 2007 de manos del régimen de Muamar Gadafi de Libia.