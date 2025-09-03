Maduro acusa a Estados Unidos de querer hacerse del “petróleo venezolano gratis” tras ataque militar a embarcación

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, apuntó contra la administración de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, luego de conocerse el ataque estadounidense contra una supuesta embarcación del Tren de Aragua que llevaba drogas y que habría partido desde Venezuela.

La ofensiva militar se produjo esta jornada en aguas internacionales del Mar del Caribe, luego de zarpar desde suelo venezolano.

Desde la Casa Blanca, confirmaron que tuvo consecuencias letales, dejando un saldo de 11 muertos, sin especificar qué sustancias ilícitas llevaba a bordo la nave.

La acusación de Maduro

Maduro, luego de la mortal operación, acusó que Estados Unidos quiere el “petróleo venezolano gratis”.

“Ellos vienen de verdad por el petróleo venezolano, lo quieren gratis; por el gas, pero ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos, les pertenece a ustedes ese petróleo, (...) esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela”, declaró Maduro.

Asimismo, denunció que “el imperialismo nos ataca (...) porque que inventan un relato que nadie les cree; la juventud de Estados Unidos no cree las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, porque (es) él que manda (...) es Marco Rubio, la mafia de Miami que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump”.

“Le digo a la familia Trump: quieren manchar el apellido Trump de sangre”, apuntó Maduro contra Rubio.

Durante su alocución, el rostro del chavismo también apuntó a que el ataque de Washington se produjo contra “el proyecto de Simón Bolívar, el proyecto revolucionario del socialismo del siglo XXI”.

“No quieren es que la juventud de Estados Unidos ponga sus ojos en Venezuela, donde hay una democracia territorial. Le decimos que Venezuela no se gasta el presupuesto en guerras, ni en invasiones, ni en lanzarle misiles y bombas a los pueblos. El presupuesto de Venezuela se invierte en los proyectos que la juventud decide, que el pueblo de la base decide. Eso es lo que quieren acabar”, sostuvo Maduro.

“En Venezuela va a haber paz, con soberanía, con pueblo, con igualdad, con democracia, con libertad, y no han podido ni podrán jamás”, advirtió, luego del incremento de las hostilidades.

El líder venezolano denunció este lunes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la presencia de hasta ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca del país latinoamericano, lo que mantiene en alerta a las autoridades en Caracas.