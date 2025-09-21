Maduro responde a Trump y acusa “amenazas” por parte de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de “amenaza” las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien exigió que Caracas reciba a prisioneros y personas internadas en instituciones psiquiátricas que se encuentran en suelo estadounidense.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump escribió que quería que Venezuela “acepte inmediatamente a todos los prisioneros y a las personas internadas en instituciones psiquiátricas, entre las que se incluyen los peores manicomios del mundo, que los «líderes» venezolanos han obligado a trasladar a Estados Unidos”. Además, advirtió que “si no lo hacen, el precio que pagarán será incalculable”.

Durante un acto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el estado Aragua, Maduro aseguró que “el pueblo venezolano le dice al imperio ¡basta de amenazas! ¡Que viva la libertad del pueblo venezolano, que viva la Patria libre y soberana!”.

En ese sentido, sus declaraciones se dieron como respuesta directa a las palabras de Trump, en medio de la escalada de tensiones entre ambos países.

El mandatario destacó la organización de la población en los más de cinco mil circuitos comunales del país y reafirmó que la FANB, junto con milicianos y comunidades, "se mantiene preparada ante cualquier intento de intromisión externa".

Maduro sostuvo que la “amenaza” estadounidense busca intimidar al país, pero que “los venezolanos y venezolanas no le tenemos miedo” y llamó a los pueblos de América Latina y el Caribe a reconocer la “independencia y soberanía de Venezuela”.