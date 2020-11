Manifestaciones en Francia contra proyecto de ley que prohíbe grabar acción policial

La mañana de este sábado 28 de noviembre, miles de personas en más de 20 ciudades en Francia salieron a las calles a protestar contra la aprobación de un proyecto de ley que pretende prohibir el registro y difusión de imágenes que muestren el actuar policial con la intención de dañar su “integridad física o psicológica”.

Tras recibir el visto bueno de la Asamblea Nacional el pasado viernes, miles de ciudadanos, defensores de los derechos humanos y trabajadores de la prensa, decidieron manifestarse contra una medida que, además de limitar sus libertades, les resta la posibilidad de obtener evidencia en caso de ser víctima de brutalidad policial.

El gobierno de Emmanuel Macron dice que la ley es necesaria para proteger a la policía en medio de amenazas y ataques de una franja violenta.

El artículo 24 de la propuesta de ley de seguridad tipifica como delito la publicación de imágenes de agentes de policía con la intención de causar daño. Cualquiera que sea declarado culpable podría ser condenado a hasta un año de cárcel y una multa de 45.000 euros (53.000 dólares).

El pasado viernes, el Primer Ministro, Jean Castex, anunció que nombraría una comisión para volver a redactar el artículo 24, pero tras escuchar a legisladores enojados, se retractó.

Foto: Associated Press.

Muchos manifestantes, policías y periodistas han resultado heridos durante las protestas de los últimos años, incluidos varios periodistas de Associated Press.

El editor en jefe del periódico francés Le Monde, Luc Bronner, argumentó en la protesta que la ley contra la publicación de imágenes de oficiales es innecesaria. “Ya existen leyes para proteger a los funcionarios públicos, incluidas las fuerzas policiales cuando son atacados, y es legítimo: la policía hace un trabajo muy importante”, dijo Bronner. “Pero eso no es de lo que se trata. Se trata de limitar la capacidad de los ciudadanos y junto con ellos, los periodistas, de documentar la violencia policial cuando suceda “.

Si bien los periodistas son los más mencionados en torno a esta medida, la propuesta también tendría un impacto en los civiles que filman a la policía durante arrestos agresivos, sobre todo las minorías que pueden tratar de combatir el abuso y la discriminación policial.

“Tenemos que ampliar el debate, y al hacerlo, decimos que si no hubiera violencia policial, no tendríamos que filmar policías violentos”, dijo Assa Traore, activista contra la brutalidad cuyo hermano murió bajo custodia policial en 2016, a The Associated Press.

Traore estaba entre los más de 40 mil manifestantes -con periodistas, estudiantes, grupos de derechos humanos y migrantes, y ciudadanos- que exigían libertad de prensa y denunciaban la violencia policial en la Plaza de la República.

Según detalla Associated Press, durante la mayor parte de la marcha, la policía se quedó atrás, conversando mientras sostenían sus cascos u observando en silencio mientras los manifestantes les gritaban: “¡Qué vergüenza!”.

La violencia estalló cerca del final de la marcha, cuando pequeños grupos de manifestantes arrojaron piedras y adoquines a la policía antidisturbios. Los oficiales tomaron represalias con descargas de gas lacrimógeno, lo que provocó riñas. Los alborotadores luego prendieron fuego a la fachada del banco central y a barricadas policiales.