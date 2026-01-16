María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

La opositora venezolana María Corina Machado realizó esta jornada un punto de prensa desde Washington, Estados Unidos. Esto, tras la reunión que sostuvo la jornada de ayer a puerta cerrada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, por el futuro de Venezuela.

“Parece un milagro estar aquí en un país libre”, afirmó al comienzo de su discurso. Asimismo, Machado señaló estar honrada “con cada ciudadano de este país que nos ha dado la bienvenida”.

El 3 de enero, señaló, fue un hito que se logró y ahora está “en los primeros pasos de transición a una democracia”.

Junto con esto, también declaró estar “muy orgullosa” de pertenecer de esta generación de venezolanos que lleva adelante este proceso, y en donde “muchos de ellos no saben lo que es vivir en libertad, en democracia”.

“Ahora enfrentamos un proceso delicado, como venezolanos estamos absolutamente agradecidos del Presidente Trump y su administración”, señaló. “Tomó mucho valor hacer lo que hizo”.

“Él se preocupa por el pueblo de Venezuela, me lo dijo ayer”, aseguró.

Ese, indicó, es el mensaje más importante que llevará a Venezuela, “que el presidente Trump se preocupa de nuestro país y nuestra gente”.

“Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Donald Trump” , añadió.

En esta línea, indicó que se vienen desafíos a futuro, pero están preparados y se encuentra confiada en este proceso de transición hacia una democracia.

“Estamos enfrentando tiempos desafiantes.Estamos preparados para hacer lo necesario como un gobierno legítimo”, señaló. “Venezuela será el mejor aliado que Estados Unidos jamás ha tendo en América”.

Ella y Edmundo González Urrutia, indicó, han estado en comunicación permanente todos estos días, “y nos sentimos no solo con el mandato del pueblo venezolano (...) sino también con una gran tarea en frente de nosotros para prepararnos con todos nuestros equipos alrededor del mundo y en Venezuela para tomar nuestro gobierno cuando el momento correcto llegue”.

En esto, y consultada sobre cómo será el proceso y cuándo se podrían esperar elecciones, Machado expresó que no se adelantará a poner fechas y calendarios, “porque sería una irresponsabilidad”.

“El 2 de enero, ¿quién habría pensado que estábamos tan cerca de iniciar esta fase? Y nos dijeron que era imposible. Nos dijeron que era imposible que ocurriera lo que ocurrió. Y hoy Nicolás Maduro está enfrentando la justicia internacional (...) Pero fueron 27 años para montar esta estructura. Y estamos avanzando con paso muy firme. Y yo sé que esto se terminará acelerando y canalizando porque finalmente los vectores están todos alineados“, afirmó.

Falta sí, señaló, que algunos otros países alrededor del mundo con firmeza y valentía reconozcan que se está haciendo lo correcto.

Consultada sobre la medalla que obtuvo de Nobel de la Paz que dio a Trump, y si el magnate le había dado algo de su parte, Machado indicó que no vino a buscar nada para ella, sino que vino a reunirse con Trump “en representación del pueblo de venezuela”.

“Vine a recibir de parte de él un mensaje para los venezolanos, y es la seguridad de que contamos con Estados Unidos para avanzar en una ruta”, señaló.

Consultada sobre la conversación que tuvo con Trump, indicó que fue un encuentro privado y no podría entregar mayores detalles, pero sí afirmó que “por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, y lo voy a hacer. Fue un tema que discutimos, y todo lo que eso implica”.

“Hay mucha gente en el mundo preparándose para ir a Venezuela porque sabemos que este es un proceso irreversible. Puede tomar un día más, puede tomar un día menos, puede haber alguna fase que no nos habíamos previsto o que no nos gusta. Eso es verdad”, indicó.

Es un proceso, continuó, ”tremendamente complejo desmontando una estructura que tiene 27 años en el poder, destruyendo todo, aliados con los rusos, con el régimen iraní, entregando nuestras riquezas a China, ofreciendo el territorio venezolano para que opere Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga, la guerrilla colombiana. Todo ha entrado, persiguiendo la sociedad, acabando con nuestras instituciones. Y no pudieron".

“Pueden tener la seguridad que nosotros vamos a convertir a Venezuela, ahora sí, en el milagro latinoamericano”, afirmó.