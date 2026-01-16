SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    La opositora venezolana se reunió en la última jornada con el mandatario estadounidense para abordar el futuro del país.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La opositora venezolana María Corina Machado realizó esta jornada un punto de prensa desde Washington, Estados Unidos. Esto, tras la reunión que sostuvo la jornada de ayer a puerta cerrada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, por el futuro de Venezuela.

    “Parece un milagro estar aquí en un país libre”, afirmó al comienzo de su discurso. Asimismo, Machado señaló estar honrada “con cada ciudadano de este país que nos ha dado la bienvenida”.

    El 3 de enero, señaló, fue un hito que se logró y ahora está “en los primeros pasos de transición a una democracia”.

    Junto con esto, también declaró estar “muy orgullosa” de pertenecer de esta generación de venezolanos que lleva adelante este proceso, y en donde “muchos de ellos no saben lo que es vivir en libertad, en democracia”.

    “Ahora enfrentamos un proceso delicado, como venezolanos estamos absolutamente agradecidos del Presidente Trump y su administración”, señaló. “Tomó mucho valor hacer lo que hizo”.

    “Él se preocupa por el pueblo de Venezuela, me lo dijo ayer”, aseguró.

    Ese, indicó, es el mensaje más importante que llevará a Venezuela, “que el presidente Trump se preocupa de nuestro país y nuestra gente”.

    “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Donald Trump”, añadió.

    En esta línea, indicó que se vienen desafíos a futuro, pero están preparados y se encuentra confiada en este proceso de transición hacia una democracia.

    “Estamos enfrentando tiempos desafiantes.Estamos preparados para hacer lo necesario como un gobierno legítimo”, señaló. “Venezuela será el mejor aliado que Estados Unidos jamás ha tendo en América”.

    Ella y Edmundo González Urrutia, indicó, han estado en comunicación permanente todos estos días, “y nos sentimos no solo con el mandato del pueblo venezolano (...) sino también con una gran tarea en frente de nosotros para prepararnos con todos nuestros equipos alrededor del mundo y en Venezuela para tomar nuestro gobierno cuando el momento correcto llegue”.

    En esto, y consultada sobre cómo será el proceso y cuándo se podrían esperar elecciones, Machado expresó que no se adelantará a poner fechas y calendarios, “porque sería una irresponsabilidad”.

    “El 2 de enero, ¿quién habría pensado que estábamos tan cerca de iniciar esta fase? Y nos dijeron que era imposible. Nos dijeron que era imposible que ocurriera lo que ocurrió. Y hoy Nicolás Maduro está enfrentando la justicia internacional (...) Pero fueron 27 años para montar esta estructura. Y estamos avanzando con paso muy firme. Y yo sé que esto se terminará acelerando y canalizando porque finalmente los vectores están todos alineados“, afirmó.

    Falta sí, señaló, que algunos otros países alrededor del mundo con firmeza y valentía reconozcan que se está haciendo lo correcto.

    Consultada sobre la medalla que obtuvo de Nobel de la Paz que dio a Trump, y si el magnate le había dado algo de su parte, Machado indicó que no vino a buscar nada para ella, sino que vino a reunirse con Trump “en representación del pueblo de venezuela”.

    Vine a recibir de parte de él un mensaje para los venezolanos, y es la seguridad de que contamos con Estados Unidos para avanzar en una ruta”, señaló.

    Consultada sobre la conversación que tuvo con Trump, indicó que fue un encuentro privado y no podría entregar mayores detalles, pero sí afirmó que “por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, y lo voy a hacer. Fue un tema que discutimos, y todo lo que eso implica”.

    Hay mucha gente en el mundo preparándose para ir a Venezuela porque sabemos que este es un proceso irreversible. Puede tomar un día más, puede tomar un día menos, puede haber alguna fase que no nos habíamos previsto o que no nos gusta. Eso es verdad”, indicó.

    Es un proceso, continuó, ”tremendamente complejo desmontando una estructura que tiene 27 años en el poder, destruyendo todo, aliados con los rusos, con el régimen iraní, entregando nuestras riquezas a China, ofreciendo el territorio venezolano para que opere Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga, la guerrilla colombiana. Todo ha entrado, persiguiendo la sociedad, acabando con nuestras instituciones. Y no pudieron".

    “Pueden tener la seguridad que nosotros vamos a convertir a Venezuela, ahora sí, en el milagro latinoamericano”, afirmó.

    Más sobre:MundoVenezuelaWashingtonMaría Corina MachadoNicolás Maduro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    Oficialismo en crisis: Boric se urge y llama a la unidad de la izquierda mientras Socialismo Democrático exige gestiones

    Los “Mil avances” del gobierno: medidas duplicadas y la decisión de editar la Ley Nain-Retamal

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    2.
    Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

    Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

    3.
    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    4.
    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”
    Chile

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    Álvaro García por sobrecobro en cuentas de la luz: “La restitución se verá a partir de enero y febrero”
    Negocios

    Álvaro García por sobrecobro en cuentas de la luz: “La restitución se verá a partir de enero y febrero”

    Radiografía de movilidad: ¿Los compradores de viviendas se quedan en la misma zona o la dejan?

    Los movimientos del fondo soberano de Noruega en la bolsa chilena

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota
    Tendencias

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    Fin al conflicto: Audax desiste de demanda contra Azul Azul por Esteban Matus y la U reactiva negociación por el jugador
    El Deportivo

    Fin al conflicto: Audax desiste de demanda contra Azul Azul por Esteban Matus y la U reactiva negociación por el jugador

    Tras el golazo en la Kings League: en La Serena recuerdan el tanto que Mathías Vidangossy le marcó a Colo Colo

    Una ganga: Manchester City se lleva a Marc Guéhi, uno de los jugadores más codiciados de la Premier League

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”
    Cultura y entretención

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”
    Mundo

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha