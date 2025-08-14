SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Más de 100 ONG denuncian “bloqueo” de ayuda a Gaza y exigen la apertura “inmediata” de pasos fronterizos

Además revelaron que las autoridades israelíes han rechazado las solicitudes de decenas de organizaciones para introducir artículos esenciales, alegando que dichas organizaciones “no están autorizadas para entregar ayuda”.

Por 
Europa Press
ONG internacionales denunciaron a través de un comunicado conjunto el "bloqueo" de ayuda a Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Más de 100 ONG internacionales, entre las que se encuentran Plan International, Oxfam y Entreculturas, denunciaron a través de un comunicado conjunto el “bloqueo” de ayuda a Gaza y exigieron la apertura “inmediata” de los pasos fronterizos.

En este sentido, exponen que la mayoría de las principales ONG internacionales no han podido entregar en Gaza “ni un solo camión con suministros vitales desde el 2 de marzo”.

Igualmente, apuntan que, en lugar de liberar el “creciente atasco de mercancías”, las autoridades israelíes “han rechazado las solicitudes de decenas de ONG para introducir artículos esenciales, alegando que dichas organizaciones ‘no están autorizadas para entregar ayuda’”. Así, añaden que en julio más de 60 solicitudes fueron denegadas con esta justificación.

En esta línea, explican que ONG ahora consideradas ‘no autorizadas’ para entregar ayuda han trabajado en Gaza durante décadas, “cuentan con la confianza de las comunidades y tienen experiencia en distribuirla de forma segura”.

“Su exclusión ha dejado a hospitales sin suministros básicos y ha provocado que niños, niñas, personas con discapacidad y personas mayores mueran de hambre y enfermedades prevenibles, mientras las propias personas trabajadoras humanitarias acuden a su labor con hambre”, lamentan.

También precisan que la obstrucción está vinculada a las nuevas normas de registro para ONG internacionales (INGO) introducidas en marzo. Según estas nuevas reglas, el registro puede ser denegado con base en criterios vagos y politizados, como la supuesta “deslegitimación” del Estado de Israel.

Un palestino desplazado hace la señal de la victoria mientras carga sacos de arroz recibidos de un centro de distribución de ayuda en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 28 de mayo de 2025. Foto: AFP -

Las ONG internacionales advirtieron de que el proceso estaba diseñado “para controlar a las organizaciones independientes, silenciar su labor de incidencia y censurar los informes humanitarios”. “Este nuevo obstáculo burocrático es incompatible con el derecho internacional vigente, pues refuerza el control y la anexión por parte de Israel del Territorio Palestino Ocupado”, apuntan.

El futuro de las ONG frente al registro de datos

En esta línea, advierten de que, a menos que las ONG internacionales acepten todos los requisitos de registro, “muchas podrían verse obligadas a detener sus operaciones en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y retirar a todo su personal internacional en un plazo de 60 días”. Además, dieron a conocer que algunas organizaciones recibieron un “ultimátum” de siete días para proporcionar las listas de personal palestino.

En cuanto a estos datos, las ONG dejaron en claro que compartir esta información es “ilegal” (incluyendo la normativa de protección de datos aplicable), “inseguro e incompatible con los principios humanitarios”. “En el contexto más mortífero del mundo para el personal humanitario, donde el 98% de los trabajadores asesinados eran palestinos, no hay garantías de que entregar esta información no ponga en mayor riesgo al personal o no se utilice para favorecer los objetivos militares y políticos declarados por el gobierno de Israel”, argumentan.

Por todo ello, piden a los Estados y donantes a “presionar a Israel para que ponga fin a la instrumentalización de la ayuda, incluida la obstrucción burocrática como los procedimientos de registro para ONG internacionales”.

También abogan por insistir en “que no se obligue a las ONG internacionales a compartir información personal sensible, en violación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ni a poner en riesgo la seguridad o independencia del personal como condición para entregar ayuda”.

Finalmente, apuestan por exigir la apertura “inmediata e incondicional” de todos los pasos fronterizos y las condiciones necesarias para la entrega de ayuda humanitaria vital.

Más sobre:ONGGazaBloqueoIsraelAyuda

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Persecución policial termina con violento choque frontal en Av. Las Condes: dos sujetos fueron detenidos

La defensa de Bolsonaro pide al Tribunal Supremo su absolución y alega la inexistencia de pruebas por golpe de Estado

Lula anuncia más de US$ 5.500 millones en créditos para empresas afectadas por los aranceles de Trump

Estados Unidos restringe visados a funcionarios de Brasil y países africanos por cooperar con misiones cubanas

Diputados de la comisión de Educación condenan hechos de violencia en colegios y exigen medidas al gobierno

La inquietante negociación de Israel para una posible reubicación de los palestinos de Gaza en Sudán del Sur

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

5.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

Persecución policial termina con violento choque frontal en Av. Las Condes: dos sujetos fueron detenidos
Chile

Persecución policial termina con violento choque frontal en Av. Las Condes: dos sujetos fueron detenidos

Diputados de la comisión de Educación condenan hechos de violencia en colegios y exigen medidas al gobierno

El largo camino de Kast para “conquistar” al empresariado

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024
Negocios

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024

Estudio calcula en hasta US$1.200 millones el costo económico y social de las plataformas de apuestas online

Enrique Marshall, presidente del FAPP, no descarta que se requieran ajustes de fondo al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia
Tendencias

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

La advertencia de Felipe Loyola a la U: “Lo vamos a ganar allá”
El Deportivo

La advertencia de Felipe Loyola a la U: “Lo vamos a ganar allá”

La reveladora reflexión de Gustavo Álvarez tras la victoria de la U: “Por ser demasiado ambicioso se podía derrumbar todo”

Lucas Assadi pone mesura tras el triunfo de la U ante Independiente: “Dimos el primer paso, pero no nos debemos conformar”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla
Cultura y entretención

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

Radiohead sorprende y lanza nuevo disco en vivo

La defensa de Bolsonaro pide al Tribunal Supremo su absolución y alega la inexistencia de pruebas por golpe de Estado
Mundo

La defensa de Bolsonaro pide al Tribunal Supremo su absolución y alega la inexistencia de pruebas por golpe de Estado

Más de 100 ONG denuncian “bloqueo” de ayuda a Gaza y exigen la apertura “inmediata” de pasos fronterizos

Lula anuncia más de US$ 5.500 millones en créditos para empresas afectadas por los aranceles de Trump

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi