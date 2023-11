Massa reconoce triunfo de Milei: “Los resultados no son los que esperábamos”

“Los argentinos escogieron otro camino”. Con esta frase, y a pocos minutos de que se conozcan los resultados oficiales, el candidato oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, reconoció el triunfo de su contendor, el diputado ultranacionalista Javier Milei, en las elecciones presidenciales de Argentina.

Desde el búnker de su partido Unión por la Patria, Massa admitió que “obviamente los resultados no son los que esperábamos. Y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”.