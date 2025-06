Vicepremier y canciller de Bélgica, sobre aumento en gasto en defensa: “Es una inversión para la paz, no para la guerra”

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, llegó Chile como parte de la delegación que acompañó a los reyes Felipe y Matilde de Bélgica en su visita al país.

El político, del partido Les Engangés, se reunió con el canciller chileno, Alberto van Klaveren, para hablar sobre diversos temas como derechos antárticos, seguridad y derechos humanos, entre otros.

“Chile ofrece estabilidad. También cuenta con un marco de seguridad para la inversión. Por lo tanto, sin duda, necesitamos trabajar más en el futuro con Latinoamérica. Necesitamos diversificar nuestras alianzas y nuestros intercambios comerciales. Y creo que Latinoamérica puede asumir un papel de liderazgo”, dijo en entrevista con el diario La Tercera.

¿Cuál es la posición de Bélgica respecto al aumento de 5% del PIB del gasto en defensa?

Estuve personalmente en Antalya, Turquía, hace aproximadamente un mes, explicando a nuestros aliados que, dada la situación presupuestaria del país, no sería posible que Bélgica alcanzara el 5%, ni siquiera el 3,5%, a corto o medio plazo. Les explicamos que pretendemos seguir siendo un socio fiable. Además, albergamos la sede política y militar de la OTAN. Por lo tanto, fue bastante difícil explicar a los demás socios que no teníamos intención de aumentar nuestro gasto en defensa. Sabemos que el statu quo no es una opción. Estamos dispuestos a aumentar nuestras inversiones en el sector de defensa, pero pedimos máxima flexibilidad. Estoy considerando varios mecanismos flexibles, especialmente el aplazamiento. Necesitamos un plazo mínimo de diez años. No será posible, francamente, alcanzar la meta del 5% en 2032. Por lo tanto, seguirá siendo difícil lograrla en diez años. Siendo honestos, no tenemos la capacidad ahora mismo. Por eso es difícil certificar que alcanzaremos ese 5%. Pero les explicamos a nuestros aliados que compartimos el objetivo. Estaremos dispuestos y seremos un socio confiable, pero aumentaremos, por supuesto, el gasto en defensa, pero de forma sostenible.

El viceprimer ministro y canciller de Bélgica, Maxime Prévot, durante la entrevista con La Tercera. Foto: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Este aumento en el gasto en defensa viene producto de la amenaza de Rusia. ¿Cómo considera la gente esto en su país?

Para mucha gente es bastante normal preguntarle al gobierno por qué es tan necesario invertir una cantidad tan grande. Necesitamos dinero extra para hospitales, educación, pensiones, seguridad y muchas otras razones. El gobierno suele explicar que no tenemos suficiente dinero para esos temas, pero milagrosamente encuentras miles y miles de millones de euros para el sector de defensa. De hecho, debemos explicar a la población que esta es una inversión para la paz, no para la guerra. Es una inversión para la paz porque -por un lado- Estados Unidos ha decidido cambiar su forma de pensar, considerando que si un aliado de la OTAN no invierte y no lo incorpora a su trabajo digamos, el Artículo 5 -relativo a la solidaridad en caso de emergencia de ataque- no se activará. Por otro lado, también enfrentamos problemas en el continente europeo con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Si no podemos contar con el mismo apoyo de EE. UU. en el futuro, los países europeos necesitan mejorar la protección de la población y la economía. Por eso es fundamental invertir en el sector de defensa para tener la capacidad de disuadir a las fuerzas hostiles en el futuro. Es la mejor manera de evitar la guerra, es contar con la capacidad suficiente para mantener la paz. Parte de la población está en desacuerdo con este enfoque y espero que la mayoría de los ciudadanos comprendan los tiempos difíciles que afrontamos y por qué es tan importante invertir en el sector de defensa. Es una especie de seguro contra incendios. Por ahora nuestra casa no está bajo fuego. Solo está bajo presión. Pero quizás en el futuro también tengamos llamas provenientes de zonas de conflicto. Y por eso es fundamental contar con este seguro. Gracias a los aliados de la OTAN.

The theocratic regime of the mullahs of Iran must not be allowed to develop a nuclear weapon, as it would be a threat to international security.



We must prevent further escalation. It delays indispensable work towards a diplomatic solution for the long-term assurance that it… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) June 22, 2025

¿Cómo evalúa la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea tras la implementación de los aranceles?

Estados Unidos siempre ha sido un socio fuerte e histórico de Bélgica, y seguirá siendo un aliado y socio importante. Es cierto que ahora más que nunca esta es una potencia impredecible, por eso no es fácil estar seguros que podemos contar con ellos, y especialmente con el actual Presidente para que cambie sus opiniones. Y no queremos reducir el nivel de colaboración con Estados Unidos. Hemos decidido reforzar la autonomía estratégica de Europa. Hemos decidido rearmar Europa. Invertiremos una enorme cantidad de dinero, más de 800.000 millones de euros, en el sector de defensa. Pero incluso con esas inversiones Estados Unidos será parte de la solución, ya que la industria de defensa estadounidense está más desarrollada que la europea. Así que seguiremos trabajando juntos, aunque quizás de forma diferente. Le dije a Marco Rubio y a los demás homólogos de la OTAN, hace un mes en Antalya, que es bastante difícil de entender que, por un lado, EE.UU. pide ser parte de las futuras asociaciones de defensa y también obtener una parte de los diferentes acuerdos que se realizarán por los países europeos en el sector de defensa y, por otro lado, el mismo EE.UU. está haciendo la economía europea más frágil, con la guerra comercial, y no tiene sentido. Por lo tanto, necesitamos encontrar una nueva vía para la confianza. Es una llamada de atención para Europa. Una llamada fuerte, aunque violenta, pero sin duda necesaria para reforzar nuestra autonomía estratégica, no solo en el sector de defensa, sino también en la salud tras la pandemia, en la industria alimentaria, en el sector de las tecnologías de la información y en el energético. Tenemos muchas alianzas en Europa, pero ahora necesitamos identificar cuáles pueden reforzarse.

Respecto a la guerra entre Israel e Irán, ¿cuál es su visión sobre el conflicto?

Mi respuesta será la diplomacia. Diplomacia, diplomacia. Irán, en el pasado, ha decidido restringir su programa balístico y nuclear, eso fue hace unos diez años. Este resultado se ha logrado gracias al proceso de negociación. Es decir, gracias a la diplomacia. Está claro que lanzar ataques contra civiles, incluso contra sitios nucleares, que es realmente peligroso, no ofrecerá ninguna solución. Por lo tanto, instamos a Bélgica y a los países europeos, a las diferentes partes interesadas y, sin duda, a Israel, Irán y también a Estados Unidos, a que se sienten rápidamente a la mesa de negociaciones para encontrar una solución. Y estoy seguro de que algunos países europeos, y estoy pensando especialmente en Francia, Alemania y Reino Unido, bajo la dirección de Kaja Callas, puedan facilitar esas negociaciones y desempeñar un papel de mediador para alcanzar rápidamente un alto el fuego, que es la máxima prioridad. Escuché al ministro de Asuntos Exteriores israelí explicar hace tres o cuatro días que, debido a los ataques israelíes, el programa de Irán para obtener armas nucleares se ha retrasado de dos a tres años. Esto significa que ya no hay urgencia y que tenemos tiempo suficiente para encontrar una solución gracias a la diplomacia.

¿Qué cree que deben hacer los países para presionar a Israel por la situación en Gaza?

Lo que vemos en Gaza es una verdadera tragedia, y creo que es una verdadera vergüenza. Por eso insto a la comunidad internacional a tomar la iniciativa y tomar las medidas adecuadas para presionar a Israel. Centrándonos principalmente en la emergencia de la ayuda humanitaria, esa es la prioridad absoluta. Por supuesto, debatimos si se trata o no de un genocidio y si es necesario reconocer el Estado de Palestina. Estas cuestiones son muy importantes, aunque algunas sean simbólicas. Pero la prioridad absoluta es, sin duda, la situación humanitaria en Gaza. Si decidimos reconocer el Estado de Palestina mañana, no ofrecerá alimentos, atención médica ni agua potable a la población de Gaza. Debo subrayar que cortar voluntariamente el acceso a alimentos, agua, electricidad, educación y atención médica, y que esos niños, mujeres y civiles se mueran de hambre, va en contra de cualquier norma internacional, de cualquier derecho internacional. Bélgica ya ha enviado material médico y está organizando la evacuación de niños heridos para brindarles la atención médica adecuada. Estamos analizando si sería posible enviar ayuda humanitaria por avión. Pero necesitamos la autorización de Israel. Dada la situación actual, no es posible llegar allí en avión. Estamos muy preocupados por la situación en Gaza y la situación humanitaria. Espero que la Unión Europea, en las próximas semanas, también se mantenga unida y tome las medidas necesarias para contribuir a la solución de la ayuda humanitaria. Pero antes que nada, Israel debe abrir las puertas. Hay cientos de camiones con alimentos en las fronteras. Y la primera e inmediata solución es esta.