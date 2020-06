Mayores protestas en EE.UU. desde 1968 podrían afectar lucha contra el Covid-19

Los titulares de los dos principales diarios de EE.UU. daban cuenta este lunes de la magnitud de las protestas que sacuden el país desde la semana pasada tras la muerte del exguardia de seguridad afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, en Minnesota. Mientras The New York Times, en alusión a la violencia policial contra los negros y la pandemia de Covid-19, destacó que “las crisis gemelas y la ira creciente convulsionan a EE.UU.”, The Washington Post apuntó a una nación “en un precipicio a medida que se intensifican las manifestaciones”.

Y no podía ser de otra manera. El propio Times aseguró que la escala de las manifestaciones que han estallado en al menos 140 ciudades en los últimos días, con gobernadores y alcaldes desplegando la Guardia Nacional en 21 estados (una movilización de 66.700 soldados en todo el país) o imponiendo toques de queda, no se había visto desde los disturbios posteriores al asesinato en Memphis, en 1968, del activista por los derechos civiles Martin Luther King Jr.

Entrevistado por la BBC, Darnell Hunt, profesor de Sociología y Estudios Afroamericanos en la Universidad de California en Los Angeles, coincidió con el Times sobre la magnitud de las manifestaciones, al tiempo que advirtió que la forma en que la policía ha respondido con un “aumento en su agresividad” puede llevar a empeorar la situación. “Desplegar la Guardia Nacional, usar balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta, estas son una variedad de tácticas policiales que pueden exacerbar una situación ya tensa”, dijo el académico.

En un balance de la actual situación en EE.UU., The Washington Post destacó que la “brecha de credibilidad” de Donald Trump “complica su respuesta a las tres crisis que envuelven su presidencia”: “Además de la peor crisis de salud pública desde 1918 y la peor crisis económica desde 1933, Trump ahora enfrenta los peores disturbios civiles desde 1968”, señaló.

Si bien Trump condenó la muerte de Floyd y prometió justicia, no ha hecho ninguna declaración pública importante para abordar la crisis, según Reuters. En una serie de tuits, describió a los manifestantes como “matones” y amenazó con usar al Ejército. Por ello, el Mandatario republicano, que buscará la reelección en noviembre, es acusado por sus críticos de avivar el conflicto y la tensión racial, en lugar de tratar de unir al país y abordar los problemas subyacentes. De hecho, Trump llamó a los gobernadores en una conversación privada a “imponerse” frente a las protestas, ya que de lo contrario “van a parecer un montón de idiotas”, según el Times.

Mientras localidades en todo el país se preparaban ayer para más manifestaciones por la muerte de Floyd, sobre todo después que una autopsia independiente revelara que falleció de “asfixia mecánica” y que lo ocurrido fue un homicidio, las protestas -y la respuesta de la policía a ellas- amenazan con desbaratar los esfuerzos por contener el brote de coronavirus en EE.UU., apuntó The Associated Press.

De hecho, solo en Minnesota la pandemia ha llevado a un alza del 20% en las muertes generales, según el diario Star Tribune. Y el Times agrega una estadística reveladora: los negros representan al menos el 29% de los casos de Covid-19 en Minnesota, a pesar de representar cerca del 6% de la población del estado.