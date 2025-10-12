Mega incendio en Perú deja a cuatro heridos y más de 310 damnificados
De acuerdo a medios peruanos, el siniestro abarcó unos 3.000 metros cuadrados de la zona de Pamplona Alta en Lima.
Un incendio de gran magnitud se registró este sábado en Lima, Perú. El siniestro arrasó a más de un centenar de viviendas en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores (SJM).
La emergencia se extendió por varias horas y dejó al menos cuatro personas heridas y más de 310 damnificados.
Según medios peruanos, el fuego comenzó alrededor de las 3:00 p.m. en la avenida El Centenario y se propagó rápidamente porque las casas afectadas estaban construidas con materiales altamente inflamables.
Incluso, las llamas consumieron un taller de pirotecnia informal lo que complicó aún más las labores de contención.
De acuerdo a DW, se necesitaron unas 30 unidades de bomberos y decenas de pobladores con baldes para lograr apagar el siniestro que abarcó unos 3.000 metros cuadrados.
Al lugar llegó el nuevo Presidente peruano, José Jerí. Comentó en el lugar que “el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está aquí para tomar acciones a seguir. Para mí es importante el ejemplo y por eso estamos aquí presentes liderando. Esta es una nueva forma de hacer las cosas, estamos construyendo un nuevo Estado”.
