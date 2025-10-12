Mega incendio en Perú deja a cuatro heridos y más de 310 damnificados

Un incendio de gran magnitud se registró este sábado en Lima, Perú. El siniestro arrasó a más de un centenar de viviendas en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

La emergencia se extendió por varias horas y dejó al menos cuatro personas heridas y más de 310 damnificados .

Según medios peruanos, el fuego comenzó alrededor de las 3:00 p.m. en la avenida El Centenario y se propagó rápidamente porque las casas afectadas estaban construidas con materiales altamente inflamables.

Créditos: X

Incluso, las llamas consumieron un taller de pirotecnia informal lo que complicó aún más las labores de contención.

De acuerdo a DW, se necesitaron unas 30 unidades de bomberos y decenas de pobladores con baldes para lograr apagar el siniestro que abarcó unos 3.000 metros cuadrados.