Milei alberga cumbre para consolidar eje de derecha radical en Argentina: “Occidente está en peligro, no dejen avanzar el socialismo”

El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, cerró este miércoles en Buenos Aires una cumbre de dirigentes globales de la derecha radical que pretendía afianzar vínculos en un espacio político fortalecido luego de la llegada al poder del republicano Donald Trump en Estados Unidos.

La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), presentada en la capital argentina con espectáculos de tango y fuertes alusiones a la “libertad” en la noche del martes, tuvo como estrella al propio mandatario ultraderechista argentino en el término del evento.

Entre los principales asistentes internacionales al encuentro destacaron Lara Trump, presentadora de TV y nuera del presidente electo de Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, y dirigentes ultraderechistas de Hungría.

“Occidente está en peligro (...) no dejen avanzar al socialismo, no avalen la regulación, no avalen la idea de los fallos del mercado, no permitan el avance de la agenda asesina (en alusión al aborto legal)”, señaló Milei durante el evento político.

“No cedan frente a la lucha por la libertad, ¡viva la libertad carajo!”, arengó el gobernante trasandino.

En el cierre de la cumbre, Milei afirmó que “hoy es un día de festejo para nosotros. Estar juntos -entre conservadores- somos mas fuertes. Traten de acordarse que decían todos los profesionales de la política y también del periodismo antes de que comenzara nuestro gobierno. Que no teníamos volumen político, que éramos fácilmente infiltrables, que nos sabíamos de política, que éramos torpes y no sabíamos negociar”.

“En todos los frentes hemos cumplido nuestros objetivos con creces. Logrando hitos que excede lo que nosotros mismo nos propusimos. Siempre desprecié a los políticos”, agregó.

Milei se convirtió en la "estrella" de la cumbre conservadora que organizó en Buenos Aires. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

“Aires de libertad”

“A diferencia de la economía, la política y el poder es un juego de suma cero. Si no lo tenemos nosotros lo tiene el enemigo. No hay que tener miedo de usar las herramientas. No podemos usar mosquetas en la era de los drones. Esto se trata de poder y si no lo tenemos nosotros, lo tienen los zurdos de mierda”, arremetió Milei en el marco de una enumeración de los 10 puntos de un decálogo para dividir a “la derecha y a la izquierda”, según reportó el medio local Página12.

Luego sostuvo que en La Libertad Avanza les “importa un rábano la opinión de los políticos sobre todos los temas”. Además, aseguró estar “haciendo el mejor gobierno de la historia” y agregó que “de la mano de Trump, Bukele y de nosotros, en el mundo se respiran aires de libertad”.

“Somos el Gobierno que en el primer año tiene el mayor nivel de confianza e imagen después de haber hecho el ajuste más grande en la historia de la humanidad. Negar tus convicciones para traer un voto te va a dejar sin ambas cosas. El peor pecado es traicionarse a uno mismo”, remarcó visiblemente exaltado.

En busca de afianzar lazos que fortalezcan su gestión, Milei visitó recientemente al presidente electo Trump en Estados Unidos, con quien mantiene una estrecha relación.

El mandatario argentino, quien se define como “libertario” frente al proteccionismo económico de Trump, ha logrado estabilizar la economía del país sudamericano en el año que lleva en el poder, aunque a costa de un aumento de la pobreza y el desempleo.

“Mis felicitaciones a Milei por la manera en la que está cambiando el destino de Argentina, por la economía y las medidas que tomó”, dijo el expresidente de Brasil Bolsonaro en un video que se transmitió durante el evento.

“Medidas difíciles, pero que todo el mundo entendió”, agregó el ultraconservador brasileño.