Milei felicita a Trump por acuerdo entre Israel y Hamas y anuncia que respaldará su candidatura al Nobel de la Paz

El Presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó este miércoles a su par de Estados Unidos, Donald Trump por el acuerdo de paz establecido entre Israel y Hamas para detener la guerra en la Franja de Gaza.

El plan contempla la entrada de ayuda a la zona, el ya mencionado intercambio de prisioneros y la desocupación de Gaza, de acuerdo a un comunicado de Hamas.

En ese contexto, es que Javier Milei usó su cuenta en X para felicitar a Trump.

“Felicitaciones al Presidente Donald Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamas, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”

Asimismo, respaldó la candidatura del republicano como ganador del Premio Nobel de Paz, producto de su intervención en este y otros conflictos bélicos.

“Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional. Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo”, planteó Milei.

Primera fase de acuerdo

Durante esta jornada, Trump hizo una publicación en su red Truth Social, donde confirmó que esta jornada “Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz”.

Trump agregó que “esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!”, además de calificar el hecho como “un gran día para el mundo árabe y musulmán”.