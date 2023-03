Netanyahu anuncia la paralización de la polémica reforma judicial por temor a “guerra civil”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este lunes la paralización de la tramitación de la polémica reforma judicial que ha provocado multitudinarias protestas y una respuesta sin precedentes en Israel.

“Una cosa que no estoy dispuesto a aceptar es que haya una minoría de extremistas que estén dispuestos a destrozar nuestro país, y arrastrarnos a la guerra civil”, subrayó durante un discurso a la nación, según el diario Haaretz.

La policía montada israelí intenta dispersar una protesta contra el plan de reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu frente al Parlamento en Tel Aviv, el 27 de marzo de 2023. Foto: AP

En este sentido, sentenció que su gobierno “jamás aceptará una guerra civil” derivada de la crisis política actual, por lo que anunció que quedará paralizará la segunda y tercera lectura de la reforma judicial en el Parlamento israelí hasta abril.

Ante esta crisis grave en la sociedad israelí, Netanyahu aseguró que, “por responsabilidad nacional”, se tomará “un tiempo para el diálogo”, aunque recordó que “la mayoría” de sus aliados de coalición apoyan la medida, que acabará siendo aprobada tarde o temprano.

Finalmente, Netanyahu pidió a los reservistas que dejen de renunciar a servir en el Ejército. “Israel no puede existir sin las FDI, y las FDI no pueden existir si se desvían”, indicó, según recoge el diario The Times of Israel.

Tras sus palabras, el líder opositor del Partido de la Unión Nacional de Israel, Benny Gantz, acogió con satisfacción la medida y aseguró que “mejor tarde que nunca”, agregando que iniciarán conversaciones con el gobierno al respecto.

Israelíes protestan contra los planes del nuevo gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu para reformar el sistema judicial, en Tel Aviv, el 4 de marzo de 2023. Foto: AP

“No teníamos que haber llegado a este momento. Me opongo a este gobierno y continuaré haciéndolo, pero en materia de seguridad nacional apoyaré los movimientos correctos con todo mi corazón”, indicó, recalcando además la necesidad de diálogo entre las partes.

Por su parte, el líder de Yesh Atid, Yair Lapid, también se mostró a favor de las conversaciones con el gobierno. “Si el gobierno se involucra en un diálogo real y justo, podremos salir de este momento de crisis más fuertes y más unidos”, precisó.

Esto hechos se producen después de que el fin de semana miles de manifestantes tomaran las calles de las principales ciudades israelíes para protestar contra la destitución del ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien el sábado cuestionó la reforma.