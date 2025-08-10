SUSCRÍBETE
Mundo

Netanyahu defiende plan para intensificar la guerra: “Nuestro objetivo no es ocupar Gaza, sino liberarla de Hamas”

El primer ministro israelí fijó cinco objetivo que -a su parecer- permitirían poner fin al conflicto. Uno de los puntos dice relación con establecer “una administración civil” en Gaza.

Paula Pareja 
Paula Pareja
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE I

En una conferencia de prensa, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se refirió al revuelo que causó su anuncio de intensificar la guerra con Gaza.

Luego que el Gabinete de Seguridad del gobierno de Israel diera luz verde al plan militar propuesto por Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del Enclave palestino, se registraron manifestaciones en distintos lugares.

Una de las protestas que congregó más personas se desarrolló en las calles de Tel Aviv, donde el sábado por la noche miles de personas se manifestaron en contra de intensificar la guerra.

Al respecto, Netanyahu manifestó que el objetivo de Israel “no es ocupar Gaza, sino liberarla, liberarla de los terroristas de Hamas”. “La guerra puede terminar si Hamas libera a los rehenes y acepta deponer las armas”, sostuvo.

En ese sentido, el primer ministro aseguró que quiere poner fin a la guerra, pero para ello fijó cinco objetivos: el desarme de Hamas, la liberación de todos los rehenes, la desmilitarización de Gaza, el “control absoluto de la seguridad” por parte de Israel y el establecimiento de una “administración civil pacífica no israelí”.

Además, indicó que si Hamas no cede en deponer el conflicto con armas, Israel “no tiene más opción que terminar la tarea y completar la derrota de Hamas”.

Cabe recordar que el conflicto se enmarca en los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023, que saldaron con más de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas.

La forma en cómo Netanyahu ha llevado la guerra ha generado cuestionamientos desde el interior de Israel, tanto a nivel de políticos como de intelectuales y exmilitares que piden al primer ministro que termine las operaciones militares en el enclave.

