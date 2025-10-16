SUSCRÍBETE
Mundo

Netanyahu promete “seguir luchando” contra los “enemigos que busquen el rearme”

“Ahora todo el mundo sabe que si nos levantan la mano pagarán un alto precio por su agresión", señaló el primer ministro israelí.

Por 
Europa Press
OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE I

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido este jueves “seguir luchando” contra todos aquellos “enemigos” de Israel que “busquen el rearme”, al tiempo que ha alertado de que aún existen “grandes desafíos frente al pueblo israelí” de cara al futuro.

“Lo que necesitamos es unidad. Unidad en la guerra y unidad en la paz. Lograremos todos nuestros objetivos si tenemos cohesión interna, garantías mutuas y si reforzamos aquello que nos es común en vez de lo que nos divide. Nuestro querido país, el Estado de Israel, es una roca sólida en medio del salvaje Medio Oriente”, ha aseverado durante un discurso con motivo de los actos de conmemoración oficiales de los ataques del 7 de octubre, organizados por el Gobierno en la fecha estipulada por el calendario hebreo.

Así, ha pedido tomar medidas “por las futuras generaciones”, al tiempo que ha recordado a los fallecidos en el marco de los atentados: “nadie podrá sustituir a aquellos a los que hemos perdido”. “Es una pérdida terrible”, ha lamentado.

En este sentido, ha deseado una “pronta recuperación a los heridos”. “Es increíble ver a gente amputada con tal fortaleza, con un gran espíritu, que siguen adelante por el bien de su país”, ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que Israel “logrará la victoria”.

Netanyahu, que ha criticado el “régimen fanático de Irán y sus ramas terroristas”, ha acusado al país de tratar de “ahogar al país hasta la muerte”. “Pero nuestros enemigos no tuvieron en cuenta nuestra fortaleza. Nos levantamos como si fuéramos un solo hombre. Nos movilizamos con fortaleza y luchamos en todos los frentes”, ha apuntado.

“Ahora todo el mundo sabe que si nos levantan la mano pagarán un alto precio por su agresión. Estamos determinados a completar nuestra misión hasta lograr la victoria”, ha insistido, al tiempo que ha recalcado que Israel “libra una batalla contra la barbarie y se encuentra en primera línea de frente”. “Estamos entre la humanidad y la peor de las crueldades”, ha añadido.

Para él, esta es una “lucha global” que tira en torno a una cuestión: “¿va Medio Oriente a volver a la era oscura del fanatismo o seguirá adelante hacia un futuro de prosperidad, estabilidad y paz?”. “Israel es la barrera que frena a las fuerzas destructivas del islam radical, y sus soldados conforman el muro de protección que separa ambas cosas”, ha apostillado.

