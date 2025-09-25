Netanyahu reitera que el Estado palestino “no sucederá” y condena a quienes lo reconocen

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a prometer este jueves que el establecimiento del Estado palestino “no sucederá”, anunciando que condenará en la Asamblea General de la ONU a quienes quieren dar “a los asesinos, violadores y quemadores de niños” un Estado “en el corazón de Israel”.

“Diré nuestra verdad: la de los ciudadanos de Israel, la de los soldados de las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI, la de nuestro Estado. Condenaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel”, ha prometido, añadiendo que “esto no sucederá”.

El dirigente israelí se ha pronunciado de esta manera instantes antes de emprender su vuelo desde el aeropuerto Ben Gurión, junto a su esposa, hacia Estados Unidos, donde comparecerá en la Asamblea de Naciones Unidas y se reunirá en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Con respecto a su encuentro con el inquilino de la Casa Blanca, ha declarado que abordarán su “necesidad” de completar objetivos como “devolver a todos nuestros rehenes, derrotar a (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás y expandir el círculo de paz que se ha creado para nosotros tras nuestra histórica victoria en la Operación León Ascendente”, nombre con el que alude a los ataques contra Irán el pasado junio.

Su inminente comparecencia se produce en una Asamblea General en la que varios países, como Canadá, Reino Unido, Portugal o Francia, han aprovechado la ocasión para reconocer a Palestina como Estado, una decisión a la que el Ejecutivo israelí se ha opuesto en repetidas ocasiones.