“No he declarado estado de sitio”: Fernández responde a Bolsonaro tras burla por restricciones sanitarias en Argentina

El Presidente Alberto Fernández anunció anoche una serie de restricciones sanitarias -que comenzarán a ser aplicadas a partir del viernes 16 de abril a las 00.00 horas - en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y que causaron la molestia de la población argentina y que causaron que su par brasileño, Jair Bolsonaro, también ironizara con la situación a través de redes sociales.

“Ejército argentino en las calles para mantener a la gente en casa, toque de queda de 20.00 a 08.00 horas, buen día a todos”, indicó el Mandatario de Brasil.

Ante ello, Fernández respondió a Bolsonaro en entrevista con Radio 10: “Habría que explicarle un poco a Bolsonaro cómo funciona la Constitución: en Argentina no hay toque de queda; en Argentina las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior. Yo tengo una gran valoración de nuestro Ejército, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea, que han colaborado de un modo magnífico en la pandemia; ahora les he pedido que me ayuden a montar postas sanitarias para que podamos aumentar los testeos y atender alguna situación que sea necesario atender”.

En ese sentido, aclaró que, “no he declarado el estado de sitio ni lo pienso hacer. Las Fuerzas Armadas no están para hacer seguridad interior, sino para dar apoyo a la gente en situaciones de catástrofe”.

Las medidas

Fernández explicó que debido a la gran cantidad de casos de coronavirus que se registran en Amba, se decidió “restringir la circulación nocturna entre las 20.00 y las 06.00 horas” y las actividades gastronómicas y comerciales deberán terminar a contar de las 19.00 horas.

Además quedan suspendidas las “actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados”.

Por otro lado, el Presidente transandino confirmó que las clases volverán a ser de manera virtual a contar del 19 de abril.

El anunció provocó la molestía de los habitantes de Buenos Aires, quienes casi de manera inmediata comenzaron un cacerolazo para manifestar su rechazo a las medidas.