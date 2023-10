Embajador israelí en Chile: “No se puede hablar de equiparar a una organización terrorista con un país democrático que está defendiéndose”

El embajador israelí en Santiago, Gil Artzyeli, se refirió al ataque que realizó el sábado el grupo Hamas contra Israel y que ha dejado un saldo de al menos 700 personas muertas y más de dos mil heridos en Israel.

Mientras que la respuesta de Israel ha dejado a más de 400 palestinos muertos y más de dos mil heridos.

En conversación con La Tercera, Artzyeli señala que es “un evento de un salvajismo, de una barbaridad” que no habían conocido en 75 años. “Sí, durante el Holocausto. Pero viendo estas imágenes, estas fotos, no sé si hay palabras que lo pueden describir. Creo que se rompe el corazón. No digo que son animales porque no conozco animal que comporta así”, añadió.

Por redes sociales usted señaló que eran lamentables las declaraciones del canciller Alberto van Klaveren, quien señaló que “el uso de la fuerza contra civiles nunca es aceptable en los conflictos armados, aun en el ejercicio de la legítima defensa”, ¿Qué más podría agregar sobre esos dichos?

Más de lo que he escrito en Twitter, no quiero añadir nada. No se puede mencionar en el día que han matado más de 700 ciudadanos de Israel y hablar de equiparar a una organización terrorista con un país democrático que está defendiéndose. El contexto no es el conflicto palestino- israelí. Este es un conflicto que lleva 100 años. Había resoluciones de la ONU, de partición, de todo tipo. No voy a entrar en toda la historia del conflicto palestino- israelí, que es largo, sangriento, y los dos lados han sangrado. Ojalá lleguemos a un acuerdo con los palestinos. Con los palestinos tenemos una discusión territorial, de fronteras. Hamás es un brazo largo de Irán, es un grupo extremista islámico que dice que Israel no tiene derecho de existir y hay que eliminar a Israel. Si ellos hubieran podido, en vez de matar 700 judíos, hubieran matado 6 millones de judíos. Lo único que se lo impide es su capacidad. Le falta capacidad, no voluntad. Entonces con ellos no se puede negociar tampoco. No recuerdo que alguien en el mundo haya dicho que haya que negociar con el Estado Islámico. O alguien hubiera sugerido negociar o hablar con los terroristas que secuestraron los aviones para el 11 de septiembre en Estados Unidos. Su propósito es matar, no es conseguir un propósito político. Y nosotros, Israel, vamos a hacer todo lo necesario para desmantelar, desactivar a Hamas. No es un ciclo más, tuvimos ciclos de violencia con Gaza, con los palestinos. Estamos ahora en una situación de un antes y un después, de una situación nueva, sin precedente y por la magnitud del evento, así será la magnitud de la respuesta.

¿Tiene información sobre si hay más chilenos muertos?

Entiendo que hay otros chilenos involucrados, pero no tengo el nombre o los nombres todavía.

Teniendo en cuenta que hay más de 700 israelíes muertos, ¿se puede considerar que esto es como un 11 de septiembre para Israel?

Es un 11 de septiembre, es Pearl Harbour. En cifras absolutas en sí, es una barbaridad, teniendo en cuenta de que Israel tiene 9 millones de habitantes. En todo el país está toda la gente impactada, están involucrados personalmente, tienen conocidos, parientes, amigos, hermanos. Esto es un antes y un después, a la magnitud del ataque y de la barbaridad y el salvaje y la matanza.

El fuego y el humo se elevan tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el domingo 8 de octubre de 2023. Foto: AP

¿Cómo se puede explicar que Israel fuera tomado desprevenido con este ataque?

La pregunta es muy temprana. Ahora, lo que estamos haciendo es recuperando y tomando el control en toda la región, en toda la zona y respondiendo todas estas preguntas, de por qué ocurrió, qué falló. El tiempo de responder estas preguntas va a llegar sin duda. Ahora nos estamos enfocando en responder y tomar el control de la situación y evitar que cosas parecidas vuelvan a ocurrir.