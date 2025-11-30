BLACK SALE $990
    Mundo

    Nuevo ataque sobre Kiev deja al menos un muerto y once heridos

    La ofensiva se produjo horas después de otro bombardeo similar por parte de Rusia que generó víctimas mortales, y que medio millón de habitantes de la capital ucraniana quedaran sin suministro eléctrico.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Europa Press/Contacto/Aleksandr

    Al menos una persona fallecida y un saldo de once heridos, entre ellos un niño, dejó otro ataque con drones rusos sobre la capital de Ucrania, Kiev, en la madrugada del domingo local.

    La ofensiva también provocó que un edificio de gran altura sufriera un incendio, obligando a desalojar a sus residentes.

    “Lamentablemente, como resultado del ataque enemigo en Vyshgorod, una persona murió y once resultaron heridas. Entre ellas, un niño”, indicó el jefe de la administración militar de Kiev, Mikola Kalashnik, en su canal de Telegram.

    La ofensiva rusa llega tras una jornada complicada para los habitantes de la ciudad de Kiev, en la que medio millón de personas quedaron sin suministro eléctrico por otro ataque ruso que además dejó varios fallecidos.

    Del total de heridos, seis han tenido que ser trasladados al hospital y las autoridades ucranianas no han descartado todavía que la cifra pueda aumentar. Entre los efectivos desplegados en la zona se encuentran psicólogos para asistir a quienes los necesiten.

    Los drones dispararon contra un edificio de gran altura en el distrito de Vyshgorod, provocando un incendio, el que tuvo que ser desalojado ante la posibilidad de poner en riesgo a sus residentes. Otras viviendas residenciales y la sede de una empresa del sector también sufrieron daños.

    Durante la madrugada del sábado, al menos dos personas murieron y más de 20 resultaron heridas, entre ellas un niño de 13 años, a causa de otro ataque aéreo por parte de Rusia.

    Según las autoridades ucranianas, en este se lograron neutralizar alrededor de 560 drones, incluidos casi 300 del tipo Shahed que son fabricados en Irán.

    También durante esta jornada el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró en su habitual discurso vespertino al país que considera “factible” el lograr alcanzar “en los próximos días” un acuerdo para el fin “digno” de la guerra con Rusia.

    Aún así, volvió a pedir la colaboración de sus aliados para defenderse de las ofensivas rusas, porque “ningún país puede enfrentarse a esto solo”. A su juicio el objetivo es “elevar la calidad de nuestra defensa antiaérea” y para ello “contamos con el apoyo de nuestros socios”.

