Nuevo libro revela las tensiones de Harry y Meghan con el resto de la familia real

“El drama de Meghan y Harry es como el Brexit. Estás en la Unión Europea o estás fuera, en lo que respecta a Gran Bretaña; eres real o no lo eres, en el caso del duque y la duquesa de Sussex, todo termina en lágrimas. Lo único que queda son las recriminaciones, y resolver quién tiene la culpa”, escribió hace algunos días Sean O’Grady, editor asociado del periódico británico The Independent.

El editorial fue escrito en la antesala de la publicación del libro “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Family”, que cuenta detalles sobre cómo los duques de Sussex se conocieron, los apodos despectivos con los que se referían a Markle en el palacio y los nombres que usaban para conectarse a través de redes sociales y mantener un bajo perfil.

Los autores del libro -que será publicado por la editorial Dey Street Books este martes- son Carolyn Durand, corresponsal de la revista Elle, y Omid Scobie, editor de temas de realeza de Harper’s Bazaar.

El texto profundiza en las tensiones de los duques de Sussex con el palacio de Buckingham, que llevaron a que la pareja abandonara sus funciones oficiales en representación de la Reina Isabel y se fuera a vivir a Los Angeles, California. Desde su última aparición como representantes de la familia real, el 9 de marzo, han empezado una nueva vida en Estados Unidos, enfocándose en proyectos de caridad.

Los autores narran el acoso constante al que era sometida la actriz, señalando que Meghan “sintió que las mujeres de color como ella fueron etiquetadas como exigentes o agresivas”, y que esto iba más allá de cualquier “choque cultural” por el hecho de ser estadounidense.

De hecho, Durand y Scobie hacen una distinción entre el racismo en Estados Unidos y Reino Unido, que trata más sobre quién se considera realmente “británico”. “Puede aparecer en actos sutiles, como el titular del periódico ‘Memo para Meghan: los británicos preferimos la verdadera realeza a la realeza de la moda’”, señalan los cronistas de la corona.

El texto también confirma detalles personales sobre la relación entre ambos, que habría empezado a mediados de 2016 en Londres. Las fuentes citadas en el libro cuentan que el príncipe Harry se dio cuenta que quería estar con Markle “para siempre” después de haber salido con ella solo un par de veces.

Aunque no revelan quién los presentó -se cree que habría sido la diseñadora Misha Nonoo- los periodistas cuentan cómo la pareja se habría enamorado a las pocas semanas, durante unas vacaciones en Botswana. Tras el viaje, Meghan habría dicho a una amiga que nunca se había sentido “tan segura y tan cercana a alguien en tan poco tiempo”.

Pese a la certeza de ambos, sus cercanos no habrían estado tan convencidos. A Guillermo, el hermano mayor de Harry, le preocupaba que la relación avanzara tan rápido. “Tómate todo el tiempo que necesites para conocer a esta chica”, le habría dicho el duque de Cambridge, lo que habría molestado a su hermano menor. “Solo quería asegurarse de que Harry no estuviera cegado por la lujuria”, dice el libro.

El consejo de Guillermo habría precipitado una pelea entre ambos, aunque no fue el único. Pese a que no se mencionan nombres, “al menos otros dos miembros de la familia también expresaron preocupación sobre el ritmo al que se había movido la relación de Harry”, dice el texto.

El libro también confirma que Harry cortó relaciones con muchos de sus amigos luego de enterarse de que habían estado hablando de Meghan a sus espaldas.

La Reina devastada

La prensa británica ha destacado que el libro sobre los duques de Sussex está bien documentado. Los autores no solo se apoyaron en fuentes directas del palacio de Buckingham, Kensington y Sussex, sino que también conversaron con una persona que podía hablar por Meghan Markle e incluso citarla, y lo mismo hicieron con Harry.

De esta manera, confirmaron también que la Reina estaba “devastada” tras leer el anuncio en la página web de los duques de Sussex en enero, ya que tomaron esta decisión sin previo aviso. Sin embargo, la tensión venía acumulándose hace años. La pareja sentía que sus planteamientos no eran tomados en serio por la familia real y creían que otros miembros filtraban historias sobre ellos a los tabloides. “Había solo un puñado de personas trabajando en palacio en las que podían confiar”, aseguran los autores.

Los corresponsales de la monarquía aclaran, por otro lado, que nunca hubo un conflicto entre Meghan y Kate Middleton, como se ha planteado en varias ocasiones, sino que simplemente “no tenían nada en común” y “no se conocían mucho”. La actriz percibía una falta de apoyo por parte de la esposa de William, pero pese a que la duquesa de Cambridge habría intentado acercarse, no se preocupaba si no recibía una respuesta de Markle.

Según los autores, su obra “presenta finalmente la verdad sobre historias mal reporteadas” sobre Harry y Meghan. Un portavoz de la pareja señaló que el libro “se basa en las propias experiencias de los autores como miembros del cuerpo de prensa real y sus reporteos independientes”.