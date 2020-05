Obama califica de “caótico y absoluto desastre” el manejo de Trump por el Covid-19

En una inusual actitud entre los presidentes de Estados Unidos, el exmandatario Barack Obama (2008-2017) criticó al actual Jefe de Estado, Donald Trump, por su gestión en la crisis por el coronavirus. “Un caótico y absoluto desastre”, dijo Obama sobre la labor de Trump en esta pandemia en una conversación telefónica privada el viernes en la noche con exmiembros de su equipo personal.

El audio de la conversación de 30 minutos fue publicado inicialmente por Yahoo News y luego confirmado a CNN por tres fuentes cercanas al expresidente demócrata. Según el medio, se trata de la “evaluación más cruda” del exgobernante sobre cómo Trump y su equipo han manejado la pandemia.

La conversación telefónica con miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de Obama tenía como propósito alentarlos a participar con mayor intensidad en la campaña presidencial del exvicepresidente demócrata Joe Biden. Por ello, Obama les señaló que la respuesta al brote sirvió como un recordatorio crítico de por qué se necesita un fuerte liderazgo del gobierno durante una crisis global.

El enfoque de Trump hacia la pandemia ha sido oscilante y contradictorio. En febrero desestimó la amenaza del virus y dijo que desaparecería, pero a mediados de marzo reconoció su gravedad. El mes anterior sugirió que la ingestión de desinfectante podría ser preventivo, algo que los expertos rechazaron de inmediato. La semana pasada anunció que cerraría el grupo de trabajo de coronavirus de su gobierno, pero luego dijo que se enfocará en el tema económico.

“Esta elección que se avecina, en todos los niveles, es muy importante porque contra lo que vamos a luchar no es solo un individuo en particular o un partido político”, dijo Obama. “Contra lo que estamos luchando es contra estas tendencias a largo plazo en las que ser egoísta, ser tribal, estar dividido y ver a los demás como enemigos, se ha convertido en un impulso más fuerte en la vida estadounidense”, añadió. El exjefe de Estado entrega una crítica poco usual entre los mandatarios estadounidenses, que cuentan con una especie de pacto no escrito de no cuestionar al otro.

Y es que los reproches no quedaron solo en eso. Obama añadió que “es parte de la razón por la cual la respuesta a esta crisis global ha sido tan anémica e irregular”. “Hubiera sido malo incluso con el mejor de los gobiernos. Ha sido un desastre absolutamente caótico cuando esa mentalidad -de ‘qué hay para mí’ y ‘para fastidiar a todos los demás’- se operacionaliza en nuestro gobierno”.

Fue entonces cuando insistió en la necesidad de apoyar a Biden en la campaña presidencial. “Es por eso que, por cierto, voy a pasar todo el tiempo que sea necesario y hacer campaña lo más que pueda por Joe Biden”. Tan solo a mediados de abril Obama anunció públicamente su apoyo a quien fuera su número dos durante los ocho años en los que estuvo en la Casa Blanca.

Estados Unidos lidera con alarmantes cifras la cantidad de contagiados y fallecidos a nivel mundial, con 1.341.281 casos y 79.823 muertos.

Mientras un segundo empleado de la Casa Blanca dio positivo por el coronavirus, el mandatario estadounidense ha minimizado la necesidad de realizar pruebas de diagnóstico, ya que la brecha entre la capacidad disponible y la cantidad que se requeriría para cumplir con los puntos de referencia de salud pública se ha vuelto más clara, indica The Washington Post. “Testear no es necesario”, señaló Trump el viernes. El país realiza 25.895 test por millón de habitantes.