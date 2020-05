OMS promete investigación independiente sobre el coronavirus y Trump la acusa de ser “marioneta de China”

La apertura de la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, realizada en Ginebra por videoconferencia a raíz del Covid-19, se convirtió este lunes en escenario del fuego cruzado entre Estados Unidos y China por la reacción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la pandemia.

Una resolución redactada por la Unión Europea que pedía una evaluación independiente del desempeño de la OMS parecía haber obtenido el consenso de los 184 estados miembros de la agencia, según informó Reuters. El texto podría entrar a debate y ser adoptado este martes. Al respecto, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que lanzará “una evaluación independiente lo más pronto posible en el momento apropiado para examinar las experiencias y lecciones aprendidas y formular recomendaciones con vistas a mejorar el estado de preparación a escala nacional y mundial”.

El compromiso de la OMS se produjo después de que el Presidente chino, Xi Jinping, dijera a la asamblea que apoyaba una evaluación exhaustiva, que incluía las fuentes y las rutas de transmisión del virus. “China apoya una evaluación integral de la respuesta global a la epidemia después de que esté bajo control, para sumar experiencias y remediar las deficiencias”, señaló.

Pero la promesa de Tedros no pareció dejar contento al Presidente de EE.UU., Donald Trump, quien acusó a la OMS de ser “una marioneta de China”, reiterando sus críticas sobre la gestión de esa agencia de la ONU frente a la pandemia. “No estoy contento con la Organización Mundial de la Salud”, declaró el mandatario desde la Casa Blanca. Respecto al futuro de la contribución financiera de Washington a la institución, cuya suspensión anunció a mediados de abril, Trump no dio detalles. “Vamos a tomar una decisión pronto”, afirmó. Al respecto, Xi prometió US$ 2 mil millones en apoyo financiero durante los próximos dos años para ayudar a lidiar con el Covid-19, especialmente en los países en desarrollo.

Las críticas de Trump fueron reforzadas por las declaraciones del secretario de Salud de EE.UU., Alex Azar, que dijo a la asamblea que el virus se había salido de control debido a las fallas de la OMS. “Hubo un fracaso de esta organización para obtener la información que el mundo necesitaba, y ese fracaso costó muchas vidas”, señaló. Sin nombrar a China, Azar agregó: “En un aparente intento de ocultar este brote, al menos un Estado miembro se burló de sus obligaciones de transparencia, con enormes costos para todo el mundo”.

Hablando después de Azar, el ministro de Salud chino, Ma Xiaowei, aseguró que Beijing había sido oportuno y abierto al anunciar el brote y compartir la secuencia genética completa del virus, e instó a los países a “oponerse a los rumores, la estigmatización y la discriminación”.

La doctora Filippa Lentzos, investigadora en bioseguridad del King’s College de Londres, dijo a La Tercera estar “en desacuerdo” con la postura de Xi, ya que, a su juicio, se trata de “una revisión en sus propios términos”. “Si bien una investigación científica basada en historias de casos, datos epidemiológicos y muestras virales es primordial, no es suficiente”, ya que “no responderá dónde ocurrió probablemente el evento de contagio de animal a humano”. “Se requiere una investigación forense (...) Y esta debe comenzar rápidamente antes de que los datos relevantes disminuyan o desaparezcan por completo a medida que pasa el tiempo”, advirtió.

Por otra parte, Xi aseguró que cualquier vacuna desarrollada en laboratorios chinos contra el Covid-19 estará “disponible como bien público global”. El Presidente francés, Emmanuel Macron, también afirmó que si se hallaba la vacuna, sería “un bien público mundial, al que todos deberían poder tener acceso”. La resolución impulsada por la UE califica a una “vacuna a gran escala contra el Covid-19, como un bien público mundial”.