Papa celebra “avances significativos” hacia la paz en Gaza y llama a liberar a los rehenes

El papa León XIV destacó este domingo los progresos recientes en las negociaciones de paz en la Franja de Gaza y renovó sus llamados a establecer un alto al fuego y liberar a los rehenes israelíes secuestrados por el grupo Hamás.

“En las últimas horas, en un contexto dramático en Medio Oriente, se lograron avances significativos en las negociaciones de paz, que espero conduzcan a los resultados esperados lo antes posible”, declaró el sumo pontífice al término de una misa en el Vaticano.

El líder de la Iglesia católica hizo referencia al plan de paz aprobado por Hamás y propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo objetivo es poner fin a dos años de conflicto en la región.

“Llamo a todas las personas responsables a comprometerse en este camino, a un alto al fuego y la liberación de los rehenes para alcanzar una paz justa y duradera”, insistió León XIV.

El pontífice también expresó su preocupación por el incremento del antisemitismo a nivel global y señaló estar “profundamente entristecido por los inmensos sufrimientos que soporta el pueblo palestino en Gaza”.