Papa Francisco desestima rumores de pronta renuncia y dice que espera visitar Moscú y Kiev

El papa Francisco desestimó los rumores de que planea renunciar pronto e indicó que en algún momento espera visitar Moscú y Kiev después de viajar a Canadá a finales de este mes.

En una entrevista con Reuters realizada en el Vaticano el sábado y publicada este lunes, el pontífice afirmó que “nunca me pasó por la cabeza” la idea de anunciar su jubilación a finales del verano en el hemisferio norte, aunque reiteró que podría renunciar algún día, como lo hizo el papa emérito Benedicto XVI en 2013, en caso que la salud ya no lo acompañe.

La entrevista, realizada en italiano sin la presencia de asistentes, cubrió una amplia variedad de temas, según consigna Vatican News.

El anuncio de la visita en agosto a L’Aquila donde está enterrado Celestino V, que renunció en 1.294, había avivado los rumores.

“Todas estas coincidencias hicieron que algunos pensaran que la misma ‘liturgia’ tendría lugar. Pero nunca se me pasó por la cabeza. No por el momento, no por el momento. De verdad”, insistió.

Francisco también desmintió los rumores de que padecía cáncer y bromeó comentando que sus médicos “no me dijeron nada al respecto”.

Además, reveló que su problema en la rodilla, que lo ha llevado a usar una silla de ruedas durante más de un mes, fue causado por una “pequeña fractura” que ocurrió cuando dio un mal paso teniendo el ligamento de la rodilla inflamado.

Al respecto, afirmó que está “mejorando lentamente” con láser y magnetoterapia.

Francisco debía haber visitado la República Democrática del Congo y Sudán del Sur esta semana, pero tuvo que cancelar el viaje porque los médicos dijeron que necesitaba más terapia.

El líder religioso católico informó que planea viajar a Canadá del 24 al 30 de julio y dijo que esperaba visitar Rusia y Ucrania algún momento después.

“Me gustaría ir a Ucrania, y primero quería ir a Moscú. Intercambiamos mensajes al respecto, porque pensé que si el presidente ruso me concedía una pequeña ventana para servir a la causa de la paz… Y ahora es posible que, tras mi regreso de Canadá, pueda ir a Ucrania. Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a las dos capitales”, dijo.

Para concretar un eventual arribo a Moscú, Francisco explicó habían contactos entre el secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.