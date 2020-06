Perú se prepara para dar inicio a la “nueva normalidad” mientras se reportan más 9.500 fallecidos por coronavirus

El próximo martes 1 de julio la capital de Perú, Lima, y otras ciudades del país vecino terminarán el proceso de aislamiento social obligatorio que se extendió durante 107 días y comenzarán un proceso de “nuevo normalidad”.

El anuncio fue hecho por el Presidente Martín Vizcarra el día viernes y el sábado ya estaba firmado y publicado el decreto que confirmaba solo siete regiones de Perú deberán continuar bajo estas medidas sanitarias debido a que no ha sido posible disminuir el número de contagios y enfermos graves. Se trata de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.

Sin embargo, a nivel nacional se mantendrán algunas restricciones como el cierre de fronteras, toque de queda (desde las 22.00 hasta las 4.00 horas) y la prohibición de eventos masivos.

En entrevista con América Noticias, el ministro de Defensa de Perú, Walter Martos, explicó durante los próximos días las autoridades evaluarán el comportamiento de la ciudadanía y el avance de la pandemia en el país durante los próximos 10 a 15 días y con ello se resolverá si se vuelve a tomar medidas sanitarias.

Por su parte, Gastón Rodríguez, titular de Interior, advirtió que, “el virus no ha caducado, no quiere decir que el miércoles ya no hay virus y todos pueden salir a hacer su vida normal”.

En el caso de Lima las autoridades habían relajado algunas medidas de aislamiento - a pesar de ser la región con mayor cantidad de casos con 157.050 pacientes con Covid-19- hace algunas semanas, por ejemplo, los centros comerciales fueron reabiertos al igual que las playas.

De acuerdo al último reporte (29 de junio) del Ministerio de Salud (Minsa) se reportan 282.365 casos confirmados de coronavirus y 9.504 decesos. Además 171.159 pacientes fueron dados de alta.

Perú es uno de los países de América Latina más golpeados por la pandemia.