Presidente Alberto Fernández fue internado en clínica bonaerense

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández ingresó este martes a una clínica de Buenos Aires para someterse a exámenes médicos tras sufrir fuertes dolores en la parte baja de la espalda y que arrojaron que padece un hernia discal.

La internación del mandatario transandino se realizó bajo un hermetismo absoluto, luego que pasadas las 19 horas la seguridad presidencial llegó al Sanatorio Otamendi, en el barrio de Recoleta, para preparar el arribo del gobernante.

Una vez que la información trascendió en los medios, el gobierno argentino publicó un comunicado oficial informando que Fernández padece un “cuadro de dolor lumbar agudo” y que está siendo sometido a estudios de diagnóstico, según reportó el diario “Clarín” de Buenos Aires.

Fernández comenzó la noche del lunes con las molestias lumbares y que no disminuyeron durante este martes. Ante la persistencia de las dolencias, el jefe de la unidad médica presidencial, doctor Federico Saavedra, dispuso el traslado al Sanatorio Otamendi para practicarle los chequeos de rigor, entre ellos una resonancia magnética. Los exámenes confirmaron que presenta una hernia lumbar en las vértebras L2 a L4.

Otros problemas de salud

Los problemas de salud del presidente Fernández alertaron a su entorno familiar, de gobierno y político, al considerar que en junio de 2019 -poco antes de ser electo, primero como candidato y luego como presidente- sufrió un tromboembolismo pulmonar subsegmentario con infarto pulmonar izquierdo.

En ese entonces, como candidato presidencial, intentó negar con énfasis su situación médica, pero que lo tuvo internado en la misma clínica de la capital argentina durante cinco días. En esa oportunidad, llegó con un fuerte dolor en la pierna y dificultad respiratoria, por lo que fue anticoagulado y estabilizado.

Igual Fernández trató de minimizar su problema de salud. “Ahí me detectaron que tenía una fuerte inflamación en la pleura. Yo ya había tenido en el 2008 un antecedente de un pequeño coagulo en el pulmón. Entonces me dieron vía intravenosa medicación para calmar el dolor y, ya que estaba internado, mi médico me dijo que me quede y me haga un chequeo general”, explicó en esa ocasión.

En noviembre del año pasado, el presidente argentino permaneció unas horas internado luego de que sufriera un desmayo durante una cumbre presidencial en Bali, Indonesia. Fernández sintió mareos en la cumbre del G20 y lo que primero se enmarcó como un cuadro de hipotensión fue, en definitiva, una gastritis erosiva, según informaron los médicos.