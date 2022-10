Presidente de Bielorrusia confirma participación en la ofensiva rusa sobre Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin con uno de sus aliados, el mandatario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Foto: Reuters

“Participamos en ella. No lo escondemos. Pero no hemos matado a nadie, no hemos enviado militares a ninguna parte”, argumento el mandatario Alexander Lukashenko. Sin embargo, la opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya señaló que no hay que dejarse engañar por las palabras del gobernante. "La sangre de miles de ucranianos inocentes, y también de muchos bielorrusos, está en sus manos”, expresó.