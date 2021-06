Presidente de México dice que vigilará si despenalización de marihuana resulta perjudicial y no descarta tomar medidas

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que su gobierno seguirá y analizará los efectos de la despenalización del uso lúdico de la marihuana y que podría actuar si resultara perjudicial para la sociedad.

“Si vemos que en vez de ayudar perjudica, plantearíamos nosotros un cambio, enviaría yo de acuerdo a mis facultades una iniciativa de ley”, dijo el mandatario en su habitual conferencia matinal.

López Obrador no detalló los alcances precisos de la eventual iniciativa presidencial.

La Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el lunes el uso lúdico del cannabis para adultos, al declarar inconstitucionales artículos de la ley de salud que lo prohibían alegando la defensa del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La declaratoria implica que quienes quieran usar marihuana con fines recreativos y sin propósitos comerciales pueden solicitar un permiso al regulador sanitario mexicano Cofepris y que este no se los puede negar.

López Obrador explicó que el proceso para la despenalización del cannabis ya estaba en marcha cuando asumió el gobierno y aunque el tema fue debatido en su gabinete no se alcanzaron consensos, por lo que decidieron no intervenir y que la Suprema Corte lo resolviera.

“Desde luego que vamos a respetar lo que ha decidido el Poder Judicial”, afirmó.

El mandatario estimó en que “en poco tiempo” se podrán tener resultados que permitan evaluar la conveniencia de la despenalización.

Insistió en que si el fallo de la Suprema Corte “no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción” ni “para detener la violencia, entonces actuaríamos”.

López Obrador se opone también a que la sentencia sirva para impulsar el negocio de la marihuana recreativa.

“Hay muchos que están pensando en el negocio (...), que con esto se van a obtener impuestos y que se va a favorecer la hacienda pública. Eso hasta me molesta porque no se puede traficar con la salud del pueblo, no se puede, no se debe. Es inmoral traficar con la vida de los seres humanos”, afirmó.

Impulsores de la despenalización, como el Grupo Promotor de la Industria del Cannabis (GPIC), consideran que las recientes medidas perfilan a México como el mayor mercado del mundo, por encima de Estados Unidos y Canadá.