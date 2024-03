Primer ministro de Perú renuncia en medio de escándalo por presunta contratación irregular de una amiga

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, dijo este martes que presentó su renuncia tras la difusión de un audio en el que supuestamente habría favorecido contratos laborales de forma irregular con una mujer con la que mantenía relaciones personales, en otro escándalo político que golpea al vecino país.

Otárola debió tomar la drástica decisión luego de la difusión de un audio que lo vincula a Yaziré Pinedo, joven que obtuvo contratos en el Ministro de Defensa en 2023 de manera irregular.

“El día de hoy, en una conversación con la señora presidenta de la República, he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros. Esto con dos objetivos. El primero de ellos es darle la tranquilidad a la presidenta Boluarte para que pueda recomponer su gabinete como ella lo estime conveniente y pueda seguir trabajando a favor de los menos favorecidos (...) Esta vez me pongo al servicio del país, pero desde la calle”, señaló el expremier peruano, de acuerdo al reporte del diario ‘La República’.

Asimismo, Otárola negó haber realizado una contratación irregular, afirmando que “han pretendido falsamente hacer creer a la población de que el suscrito había contribuido a la contratación de una persona o de varias personas cuando se ha demostrado que eso es una patraña. No ha habido ninguna contratación irregular ni favoritismo para nadie”.

El premier peruano argumentó en su defensa que fue víctima de un complot y acusó al expresidente Martín Vizcarra.

“Asumiré con la misma responsabilidad y coraje con el que hace más de un año acepté desempeñar este alto cargo. (...) Y para dejar bien claro el tema de los audios. Yo no tengo ninguna duda de que el señor Martin Vizcarra esté detrás de todo esto y su equipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención del señor Nicanor Boluarte. Yo lo conozco y estoy seguro de que el no está detrás de esta confabulación”, expresó.

Con la salida de Otárola los otros 18 integrantes del gabinete de ministros deben también presentar su renuncia, según la Constitución Política peruana, lo que entrega a la presidente Dina Boluarte, confirmar o renovar a todo gabinete.