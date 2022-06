Primera ministra de Estonia pide que no se subestimen las capacidades militares de Rusia

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, señaló que occidente no debería desestimar las capacidades militares de Rusia en Ucrania, y añadió que Moscú está comprometido a largo plazo en una guerra se adentra en su quinto mes.

Europa tendría que asegurarse de que quienes comenten crímenes de guerra e intentos de genocidio son procesados por la justicia, agregó Kallas en una entrevista el miércoles con The Associated Press, , señalando que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no fue castigado por la anexión de la península de Crimea en 2014 y por respaldar a la insurgencia en la región del Donbás que dejó más de 14.000 muertos antes del inicio de esta guerra.

“He oído decir que, ya sabe, ya no hay amenaza porque están agotados. No, no lo están”, afirmó acerca del ejército ruso, que no pudo tomar Kiev en los primeros días de la invasión y ahora concentra su ofensiva en el este.

“Tienen muchas tropas que aún pueden venir (a combatir), No están contando las vidas que están perdiendo. No están contando la artillería que están perdiendo allí. Así que no creo que debamos desestimarlos porque en el largo plazo seguirán luchando”, afirmó Kallas, a pesar de la baja moral y de la corrupción que preocupan a las fuerzas rusas.

Kallas elogió la unidad de Europa a la hora de sancionar a Rusia por la invasión que inició el 24 de febrero, aunque apuntó que desde el principio estaba claro que mantenerse unidos sería “cada vez más difícil con el tiempo”.

“Primero, hicimos las sanciones que eran relativamente fáciles. Ahora pasamos a las sanciones que son mucho más difíciles. Pero hasta el momento, hemos conseguido la unidad, aunque tengamos opiniones diferentes”, indicó durante la entrevista en la Casa Stenbock, un edificio gubernamental donde tiene su oficina y celebran las reuniones del ejecutivo.

“Esto es normal en democracia. Debatimos, discutimos y llegamos a una solución. Por ahora, para Putin ha sido una sorpresa negativa que sigamos unidos”, añadió.

La mandataria se mostró esperanzada con que se conceda a Ucrania el estatus de aspirante a ingresar en la Unión Europea en la próxima cumbre del bloque en Bruselas, pese a las divisiones iniciales al respecto. El brazo ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, respaldó la candidatura de Kiev la semana pasada.

Estonia, que comparte una frontera de 294 kilómetros (unas 180 millas) con Rusia, ha adoptado una posición firme con respecto a la invasión rusa de Ucrania. Kallas ha criticado a otros líderes europeos por hablar con Putin y ha abogado por aislar completamente al Kremlin, dejando a Kiev la decisión acerca de cómo terminar la guerra.