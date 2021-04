Primera ministra de Noruega recibe multa de 2.380 dólares por celebrar su cumpleaños sin respetar normas sanitarias

Finalmente, luego de que investigación de la policía y fiscalía de Noruega la primera ministra, Erna Solberg, fue sancionada a pagar una multa de 20 mil coronas (unos 2.380 dólares) por violar las medidas sanitarias para enfrentar el coronavirus y celebrar su cumpleaños.

La indagatoria comenzó el 19 de marzo, luego de que se diera a conocer que Solberg y su familia arrendaron dos departamentos para celebrar los 60 años de la autoridad europea. En total, participaron 13 personas - el límite permitido es 10- en el evento privado.

Si bien, la premier no puedo asistir a su propia celebración por problemas de salud, cuando se dio a conocer el hecho pidió disculpas públicas.

“Yo, que todos los días le hablo a los noruegos de las reglas, debería conocerlas mejor. Pero la verdad es que no lo he hecho lo suficientemente bien y no sabía que cuando una familia sale junta y son más de 10, entonces es un evento”, dijo a NRK. La primera ministra aseguró que solo tenía ganas de “pedir disculpas”, algo que además hizo en su página de Facebook.

Al día siguiente, la autoridad reconoció que un día después, que se reunió con 14 personas en un departamento para otra cena de celebración.