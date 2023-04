Príncipe Harry se enfrenta a grupo Murdoch por intercepción telefónica

El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra, demandó a la rama de medios británicos de Rupert Murdoch por múltiples actos ilícitos presuntamente cometidos en nombre de sus tabloides, The Sun y el ya desaparecido News of the World, desde mediados de los años 90 hasta 2016.

Asimismo, su hermano, el príncipe heredero Guillermo, llegó a un acuerdo con el palacio de Buckingham sobre una demanda por intercepciones telefónicas contra News Group Newspapers (NGN) de Murdoch por una “enorme suma”, dijeron los abogados de Harry en documentos judiciales.

En las audiencias preliminares de esta semana ante el Tribunal Superior de Londres, NGN, que ha pagado millones de libras para resolver más de un millar de casos de piratería telefónica, pretende anular las demandas del príncipe y del actor Hugh Grant, argumentando que deberían haber actuado antes.

El príncipe Harry y Meghan Markle asisten al Juego 4 de Los Angeles Lakers de una serie de playoffs de la NBA de primera ronda contra los Memphis Grizzlies, el 24 de abril de 2023 en Los Ángeles. Foto: AP

También niega que alguien de The Sun estuviera implicado en actividades ilícitas.

En un escrito presentado ante el tribunal, el equipo jurídico de Harry afirma que la razón por la que no interpuso la demanda antes fue que NGN llegó a un acuerdo con la “institución” -el palacio de Buckingham- para aplazar cualquier demanda hasta que concluyeran otros litigios pendientes sobre intercepciones telefónicas.

“En respuesta a este intento de NGN de evitar que sus demandas lleguen a juicio, el demandante ha tenido que hacer públicos los detalles de este acuerdo secreto, así como el hecho de que su hermano, su alteza real el príncipe Guillermo, resolvió recientemente su demanda contra NGN entre bastidores”, dijeron sus abogados.

El Príncipe Guillermo asiste al Servicio Dawn en el Australia Memorial en Hyde Park para conmemorar el Día de Anzac (Cuerpo de Ejército de Australia y Nueva Zelanda), en Londres, el 25 de abril. 2023. Foto: AP

En una declaración como testigo, Harry dijo que NGN había resuelto la demanda de Guillermo “por una enorme suma de dinero en 2020 (...) sin que nadie del público lo supiera y aparentemente con algún trato favorable a cambio de que se fuera ‘en silencio’ por así decirlo”.

La oficina de Guillermo dijo que no podía referirse a procedimientos judiciales en curso y NGN no hizo comentarios.

Durante un juicio penal contra periodistas de News of the World y otros en 2014, el exeditor de realeza Clive Goodman dijo que a mediados de la década de 2000 “hackeó” los mensajes de voz de Harry, así como los de Guillermo y su esposa Kate.

El teléfono de Kate fue interceptado 155 veces, el de Guillermo 35 y el de Harry nueve, dijo Goodman.