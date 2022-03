Prisioneros de guerra: Cómo Ucrania y Rusia están manejando a sus cautivos

Con los ojos enrojecidos, algunos rehuían las cámaras, fijando la mirada en la pared o en sus botas, así lucían los soldados rusos que Kiev hizo desfilar ante la prensa. Los soldados capturados en el frente y forzados a mostrarse arrepentidos, una situación considerada fines propagandísticos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recordó que los enemigos capturados debían ser tratados con “dignidad”, y el gobierno ruso acusó a las autoridades ucranianas de “torturar” a los militares apresados.

Ucrania se ha preocupado por cuidar su imagen frente a Rusia, que invadió el país el 24 de febrero, causando centenares de muertes entre los civiles. El país es objeto de una campaña de solidaridad internacional sin parangón. Pero el viernes, las autoridades ucranianas pusieron en fila a diez jóvenes soldados rusos bajo las luces de neón de una sala de prensa de Kiev, con el rostro demacrado o con rasguños.

Era la segunda vez en una semana que el SBU, los servicios de seguridad ucranianos, realizaban este tipo de práctica.

El CICR recordó en un comunicado que, en virtud de la Convención de Ginebra, “los prisioneros de guerra y los civiles detenidos deben ser tratados con dignidad y protegidos todo el tiempo contra los malos tratos y la exposición en público, incluyendo las imágenes que circulan públicamente en redes sociales”.

El cuatro de marzo se publicó la primera lista oficial de soldados rusos cautivos en suelo ucraniano y la cifra asciende a 96. Así lo posteó en su cuenta oficial de Facebook el asesor del ministerio del Interior de Ucrania, Anton Herashchenko. Dicho registro muestra los nombres, edades, fechas exactas de nacimiento y descripción de cada uno. Este hecho viene acompañado de un mensaje invitando a las mamás de los jóvenes a ir a buscar a sus hijos.

“Madres de Rusia, vengan a Kiev y lleven a sus hijos. Después del infierno sobrevivieron invadiendo nuestra tierra, sabemos con certeza que ninguno de ellos levantará un dedo contra Ucrania. Les pido que transmitan esta información a miles de madres desafortunadas, rusas, cuyos hijos fueron capturados en Ucrania. Se ha decidido dar los soldados rusos cautivos a sus madres, si vienen a Ucrania, a Kiev”, era parte del texto que Herashchenko publicó.

Además, se incluían algunos números de teléfono, que son línea directa con el ministerio de Defensa, junto con una explicación del camino y rutas que deben seguir para llegar al objetivo. “¡Te estamos esperando en Kiev!”, cerró el mensaje.

Este hecho también viene a acompañar a varios videos compartidos en Twitter, donde se puede ver cómo los soldados ucranianos están ayudando a los cautivos rusos a enviar mensajes, a través de videos, dirigidos a sus madres.

Sin embargo, hay varios comentarios que acusan a este tipo de filmaciones de ser falsas: “¿cómo se si eso es real?” y “muy sospechoso como se dan este tipo de situaciones, es propaganda, la guerra mediática también está presente”, son frases que se pueden leer.

A pesar de eso, existen otros registros donde se pueden apreciar los diálogos de un joven soldado ruso con su madre, mediante un teléfono. Destaca bastante lo humana que es la charla, los sentimientos de la mujer al otro lado del celular y la madurez para plantear la situación del militar.

Y en más registros de esta semana, se puede apreciar la actitud sumisa y quebrada de los soldados rusos que están capturados en Ucrania. “Nadie nos ha atacado y lo que Rusia quiere de la guerra, no lo puedo entender. Mamá, papá, los amo” y “nos han enviado a la muerte, todos se matan entre todos”, se escuchaba en un video obtenido por el Daily Mail. Lo más llamativo de esto es la edad de los militares, pues gran parte de ellos son muy jóvenes.

La información de los prisioneros -y también de los muertos- rusos también está disponible en una página web que el ministerio del Interior de Ucrania creó el pasado 27 de febrero. El sitio, que se puede buscar como “200rf.com” cuenta con registros oficiales, donde los conocidos de dichas personas pueden buscar y tratar de reconocer a los suyos.

“Este sitio fue creado por representantes del ministerio del Interior de Ucrania. En él encontrará información sobre soldados rusos capturados y asesinados en Ucrania desde el comienzo de la ocupación. Aquí publicaremos rápidamente fotos y videos que recibamos del campo de batalla. Si sus familiares o amigos están en Ucrania y participan en la guerra contra nuestro pueblo, aquí puede obtener información sobre su destino. Desafortunadamente, es difícil identificar a muchos de los asesinados. Publicamos deliberadamente estas fotos y videos, es posible que reconozca a alguien por señales indirectas”, señala en su inicio la página, acompañado de una aclaración, de que se va actualizando constantemente. Eso sí, todo esto no se puede ver en tierras rusas.

Con un enlace de la parte superior también se puede acceder a un grupo de Telegram, otro medio para informarse sobre lo mismo.

Vereda contraria

Rusia no tienen a la vista alguna lista que permita identificar a los soldados ucranianos que pueden tener cautivos, pero Igor Konashenkov, portavoz del ministerio de Defensa, aseguró el pasado dos de marzo que tenían 572 ucranianos bajo custodia. Sobre esto, hay registros también en redes sociales que demostrarían que ellos igualmente están tratando de buena manera a aquellos prisioneros del país en conflicto.

“Los prisioneros de guerra ucranianos reciben sopa y sándwiches de sus captores rusos. Rusia ha advertido que los combatientes extranjeros (estadounidenses) no recibirán el mismo trato. Serán ejecutados como combatientes ilegales o condenados a trabajos forzados como criminales”, dice la descripción del twit, además de tocar un tema, el hecho de tomar a militares de otros países que estén actuando en apoyo a Ucrania.

El pasado tres de marzo, el ministerio de Defensa ruso aclaró que no considerará como prisionero de guerra a ningún extranjero capturado en territorio ucraniano, y que esté luchando por ellos: “Quiero subrayar de modo oficial: todos los mercenarios enviados por Occidente a ayudar al régimen nacionalista de Kiev, no son combatientes según las leyes humanitarias internacionales. No tienen derecho al estatus de prisionero de guerra”, advirtió Konashénkov. Y agregó: “lo menos malo que espera a los mercenarios extranjeros de ser detenidos, es una causa penal”.

Esta declaración vino también acompañada de una amenaza: “Llamamos a los ciudadanos extranjeros que tienen previsto viajar para combatir a favor del régimen nacionalista de Kiev, pensárselo siete veces antes del viaje”.

Luhansk, una de las autodenominadas Repúblicas Populares y territorio reconocido por Rusia como independiente, el pasado sábado 26 de febrero, dos días después de estallado el conflicto, también tenía noticias sobre soldados ucranianos cautivos. En ese momento, informaron que los militares se habían entregado, y que los combatientes de esa ciudad les estaban brindando ayuda.

Esta información, que tiene como fuente al ministerio de Defensa ruso, afirmaba que los combatientes pertenecían a las Fuerzas Armadas de Ucrania y Guardia Nacional. Todo esto, acompañado de imágenes que mostraban en buen estado a estos individuos.