Profesor de Derecho del Amherst College: “Si el margen de victoria de Biden en los estados indecisos es escaso, Trump trabajará para enturbiar las aguas”

Ha dicho que comenzó a preocuparse del tema en 2017, justo después de la toma de posesión de Donald Trump. Pero recién en mayo pasado decidió editar un libro sobre qué sucedería si el presidente norteamericano pierde la reelección y rechaza dejar la Casa Blanca de manera pacífica. Y hoy el texto de Lawrence Douglas, profesor de Derecho, Jurisprudencia y Pensamiento Social en el Amherst College, en Amherst, Massachusetts, parece casi profético. Ello, luego que el mandatario republicano dejara en claro que planea llevar rápidamente la contienda presidencial a los tribunales si le es adversa. “Vamos a ir en la noche, tan pronto como terminen las elecciones, vamos a ir con nuestros abogados”, advirtió. En esta entrevista con La Tercera, el autor de Will He Go?: Trump and the Looming Election Meltdown in 2020 (¿Se irá?: Trump y el colapso electoral que se avecina en 2020) analiza el complejo escenario en el que se desarrollan las elecciones presidenciales de hoy en Estados Unidos.

Personas esperan para abordar buses de enlace a un mitin de Trump, el 2 de noviembre, en Kenosha, Wisconsin. Foto: AP

En los primeros tres capítulos de su libro usa títulos llamativos como el “mayor fraude de la historia”, “Trump rechaza la derrota” y “Trump rechaza la victoria”. ¿Cree que efectivamente el presidente no reconocerá los resultados de las elecciones si son adversos para él?

Creo que muchas cosas dependerán de los resultados de las elecciones. Si Joe Biden gana de manera categórica y la nación se entera de esa victoria decisiva con relativa rapidez, creo que Trump no tendrá otra opción que someterse a la derrota. Eso no quiere decir que reconocerá la legitimidad de su derrota. Me imagino que cualquiera sea la magnitud de su derrota, él insistirá en que la elección fue un fraude y los resultados amañados. Pero una victoria categórica de Biden lo obligará a someterse a la realidad de su pérdida.

Sin embargo, si las elecciones terminan centrándose en el conteo tardío de boletas por correo en un puñado de estados indecisos, y si el margen de victoria de Biden sobre Trump en esos estados es escaso, entonces puedo imaginarme fácilmente a Trump trabajando horas extras para enturbiar las aguas con tal que el resultado comience a parecer incierto. Es un genio creando caos y enturbiando las aguas.

Portada del libro "Will He Go?", de Lawrence Douglas, editado en mayo pasado.

Trump dijo que enviaría abogados a los estados indecisos tan pronto como termine la votación. ¿Estima que Trump busca judicializar las elecciones como sucedió en 2000? ¿La designación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett en la Corte Suprema apunta en esa dirección?

Sería un desastre para la nación si la elección se redujera a una decisión de la Corte Suprema que esencialmente le diera la victoria a Trump. Sería particularmente desastroso si Amy Coney Barrett proporcionara el voto clave para cambiar la decisión a favor de Trump. Esto es poco probable, pero no imposible. Si eso sucediera, existe una buena posibilidad de que Biden simplemente ignore la decisión de la corte y lleve la disputa al Congreso, que contará oficialmente los votos del Colegio Electoral el 6 de enero de 2021.

Según The New Yorker, Trump ha sobrevivido a un juicio político, 26 acusaciones de conducta sexual inapropiada y un estimado de 4.000 demandas. ¿Trump tendrá inmunidad procesal si pierde la presidencia?

No, a menos que se indulte a sí mismo, un acto que invitaría a cuestionar su validez constitucional. Incluso tal perdón se extendería solo a los cargos federales. Y recuerde que el poder de indultar solo se extiende a los delitos federales. Incluso si fuera indultado, Trump enfrentaría una exposición legal a cargos estatales, como los que el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., podría estar preparándose para presentar en su contra.

Lawrence Douglas, profesor de Derecho, Jurisprudencia y Pensamiento Social en el Amherst College.

Usted afirmó que Trump, ya sea dentro o fuera de la Casa Blanca, “seguirá siendo una fuente de caos y división en la nación”. ¿Por qué?

Digo esto porque Trump anhela ser el centro de atención. Su marca requiere que sea una fuente constante de atención. Yo creo que intentará seguir siendo relevante instalándose en algún estudio de televisión donde pasará su tiempo atacando implacablemente la legitimidad de la (eventual) presidencia de Biden.