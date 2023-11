PSOE y Junts pactan la investidura de Sánchez tras lograr acuerdo sobre la amnistía para independentistas catalanes

El Partido Socialista Obrero de España (PSOE) llegó a un acuerdo con el partido separatista catalán Junts para conceder una amnistía a potencialmente miles de personas involucradas en el fallido intento de secesión de Cataluña a cambio de su respaldo clave al presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, en la formación de una nueva administración.

El legislador socialista y funcionario del partido Santos Cerdán anunció el acuerdo el jueves en Bruselas, después de sellar el acuerdo con el partido liderado por Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica después de liderar el fallido intento de independencia de Cataluña en 2017.

“Este es un acuerdo político y un acuerdo para una amnistía”, dijo Cerdán. “Es una oportunidad histórica para resolver el conflicto”, destacó.

El alto cargo socialista admitió que si bien su partido todavía tenía “profundos desacuerdos” con Junts, los había dejado de lado en aras de formar un “gobierno estable”. El acuerdo incluye que Junts facilite sus votos en el Parlamento para apoyar la legislatura durante un mandato completo de cuatro años, señaló.

Pero Junts, que busca otro referéndum de independencia, recalcó que apoyar cada ley dependería del progreso en las conversaciones que involucran el conflicto político de Cataluña.

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, a su llegada a una conferencia de prensa para explicar los detalles del acuerdo de investidura con el PSOE, en el Parlamento Europeo, el 9 de noviembre de 2023, en Bruselas. Foto: Europa Press

La decisión aumenta enormemente las posibilidades de Sánchez de formar otro gobierno de coalición minoritario de izquierda. Sánchez, socialista y líder de España desde 2018, todavía necesita el respaldo de un pequeño partido vasco, pero es probable que lo logre.

Los socialistas deben cerrar aún el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Coalición Canaria, para luego registrar la propuesta de amnistía en el Congreso.

El debate y votación de la investidura tendrán lugar los días 15 y 16 de noviembre, informó elDiario.es citando fuentes parlamentarias.

En una comparecencia sin preguntas en Bruselas, el líder de Junts, Carles Puigdemont, celebró la posición de fuerza de su grupo y recalcó que ni asumen “ningún delito ni piden perdón”. “A diferencia de la legislatura pasada, en la que Pedro Sánchez tenía la estabilidad garantizada desde el inicio, ahora se la tendrá que ganar acuerdo a acuerdo, día a día. Sin el cumplimiento, la legislatura no tendrá recorrido y acabará en la papelera de la Historia”, señaló, al tiempo que avisó: “El acuerdo dice que los únicos límites los fija el Parlament”.

Según Reuters, una amnistía podría exculpar hasta 1.400 activistas y políticos involucrados en el intento secesionista de Cataluña. Entre los beneficiarios se encuentra Carles Puigdemont, el líder de Junts que actualmente vive exiliado en Bélgica, debido a los cargos que enfrenta como líder de Cataluña durante la campaña separatista de 2017. Si el Congreso aprueba la amnistía, Puigdemont podría regresar a España y potencialmente postularse para un cargo.

Pero el acuerdo de investidura dejó al descubierto las divisiones al interior del independentismo. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts se desvincularon de la propuesta de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) de impulsar ahora un referéndum en Cataluña, destacó el diario El País.

Desde la oposición, en tanto, el Partido Popular (PP) reclamó una respuesta “firme y serena” en las calles ante el pacto entre el PSOE y Junts, que han suscrito este jueves en Bruselas, y que incluye la amnistía de los delitos relacionados con el procés desde 2012 y una referencia al lawfare (presunta persecución político-judicial a los independentistas).

“España ha perdido, el separatismo ha ganado y el PSOE ha desaparecido”, aseguró el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien señaló que “la humillación a la que Sánchez está sometiendo a nuestro país está siendo completa e inapelable”.

El líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, reclamó al PP manifestaciones desde las instituciones sin “mayoría golpista”. A su juicio, el pacto entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez supone el comienzo de un “período negro en la historia de España”, ante el que su partido inicia una “resistencia civil que -augura- será larga”.

La introducción del concepto de “lawfare o judicialización de la política” también provocó la reacción en tromba de los principales operadores jurídicos y del órgano de gobierno de los jueces en España. Las cuatro asociaciones de jueces más representativas, incluida la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, emitieron un comunicado conjunto en el que muestran su rechazo por esta referencia recogida en el pacto entre los dos partidos y por “las consecuencias” que pueda tener la incorporación en el acuerdo del concepto lawfare, un término que se usa para definir la persecución judicial por razones políticas.

“Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, señala el documento. El acuerdo no explica cómo ni en qué se concretarían esos cambios, pero da a entender que se trataría de extender la medida de gracia a casos en los que las comisiones de investigación destapen un supuesto uso abusivo de la justicia, señala El País.

Para las asociaciones de jueces, este acuerdo “podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Según el periódico español, es la primera vez que las cuatro asociaciones judiciales se pronuncian de forma conjunta sobre la amnistía a los encausados del procés.

El PSOE aseguró que no se van a crear comisiones de investigación para detectar casos de persecución judicial a independentistas y vinculó el pacto a las comisiones ya acordadas al negociar la Mesa del Congreso.

Paloma Román Marrugán, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, destaca que antes del acuerdo con el PSOE, “Junts era un partido que estaba completamente en contra de todo, es decir, no quería participar para nada en la gobernabilidad española. Y ahora, que ha firmado un papel, se somete a las instituciones políticas que existen en nuestro sistema, o sea, han dejado de ser un antisistema. Aunque no lo diga expresamente, renuncia a la unilateralidad”, comentó la politóloga española a La Tercera.

A fines de octubre, una encuesta publicada por elDiario.es mostraba que el rechazo a la amnistía alcanzaba al 56% en toda España, mientras que en Cataluña bajaba al 32%. Al respecto, Román recalca que “realmente no sabemos lo que la sociedad española sabe de la amnistía, porque no sabemos en qué consiste, porque hasta esta mañana (del jueves) hemos visto el papel y no hemos visto la ley”.

“El problema que tenemos es uno de enorme polarización y que, desde mi punto de vista, es superior entre las élites políticas que entre la sociedad (…) Son las élites políticas las que están subiendo el tono”, afirma la politóloga en referencia a la polémica suscitada por la amnistía a los independentistas catalanes.